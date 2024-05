DAE Itinerante estará na FEAMA neste domingo

A equipe do atendimento itinerante do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana estará na 3ª edição da FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana), neste domingo (2), no CCL (Centro de Cultura e Lazer) – Avenida Brasil, nº 1.293. O evento será realizado das 9h às 20h.

Com a van adaptada, a equipe da autarquia vai prestar diversos serviços aos cidadãos, como segunda via de conta de água, parcelamento, pedido de religação de água, mudança de titularidade, registro de fatura por e-mail, além de informações gerais.

“Estaremos nesse importante evento de conscientização ambiental oferecendo a oportunidade para quem quer resolver demandas de forma ágil, sem precisar se deslocar à sede do DAE”, diz o superintendente Marcos Morelli.

A população também pode se comunicar com o DAE pelos seguintes canais: telefone 08000-123-737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. Outra opção é acessar o site da Prefeitura e clicar no ícone “Protocolos DAE”.