Americana tem saldo positivo de 334 empregos criados em abril

Americana registrou novo saldo positivo de empregos em abril. A diferença entre admissões e desligamentos no período resultou em um saldo de 334 novos postos criados, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quarta-feira (29).

Os números são ainda mais significativos quando comparados com períodos anteriores. Nos últimos 12 meses, de maio de 2023 a abril de 2024, o saldo é de 999 novos postos de trabalho criados, e no acumulado deste ano, 1.303.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está atenta aos dados e tem trabalhado na busca por alternativas que favoreçam a contratação dos trabalhadores. Temos realizado vários cursos de capacitação, mantemos contato com o setor produtivo, auxiliamos na intermediação de mão de obra, agimos na desburocratização e na melhoria do ambiente de negócios. Com isso, esperamos que a economia de Americana se fortaleça cada vez mais”, avalia o secretário Rafael de Barros.

e salienta, ainda, que Americana tem se destacado na geração de emprego no cenário regional, com o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) local disponibilizando centenas de vagas todas as semanas.