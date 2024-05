Hotel de Sumaré faz promoção para a final da Champions League

A grande final da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Madrid

neste sábado (01), às 16h, será disputada no estádio Wembley, na cidade de Londres, na Inglaterra. Mesmo com os milhares de quilômetros que separam o local da final da maior competição de clubes do planeta, aqui do Brasil, o Fildi hotel & eventos, localizado no município de Sumaré, interior do Estado de São Paulo, vai transmitir a partida e preparou uma super promoção.

Garantindo a reserva, e na compra de um balde de cerveja, com quatro unidades, o segundo balde será por conta do próprio hotel.

A reserva já pode ser feita, através do WhatsApp (19) 4009 5106. Vale lembrar que a promoção é válida para as cervejas, em lata, da Heineken, Original e Brahma Duplo Malte.

“Estamos sempre realizando ações e promoções em dias específicos. Futebol e cerveja são dois fatores que combinam muito bem. E juntar o útil ao agradável em um ambiente acolhedor e confortável como no Fildi hotel & eventos, se torna uma experiência ainda mais agradável. Além de cerveja e outras bebidas também teremos lanches e porções”, explica Daniel Brasca, coordenador de eventos do Fildi hotel & eventos, de Sumaré.

FILDI HOTEL & EVENTOS

Fundado em 2005, na cidade de Sumaré, interior do Estado de São Paulo, como Matiz Sumaré (Hotelaria Brasil), dois anos depois passou a se chamar Fildi hotel & eventos, tornando-se um dos melhores e principais hotéis da Região Metropolitana de Campinas. O Fildi hotel & eventos possui 128 quartos e um complexo para eventos com sete salas, com capacidade que varia de oito até 500 pessoas em formato auditório.

