Prefeito Rafael Piovezan lança Campanha do Agasalho 2024

“Doe um agasalho e aqueça uma vida”. Com este tema, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, lançou nesta semana a tradicional Campanha do Agasalho. Em parceria com a EPTV (Emissoras Pioneiras de Televisão), a iniciativa segue com mais de 30 pontos de arrecadação espalhados pela cidade entre prédios públicos, empresas, comércios, escolas e outros estabelecimentos.

A população pode doar agasalhos novos ou em bom estado de uso para adultos e crianças, inclusive roupas PET, calçados, cobertores, edredons, toucas e luvas.

“Se você tem um agasalho, edredom, cobertor, peças que estejam em boas condições ou novas, eu convido a levá-los em algum dos pontos que vão receber esses itens. Se você deseja ajudar e contribuir com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e necessitam deste aquecimento neste inverno, tenho certeza que esta campanha vai fazer muito sentido. Além de cuidar do seu próprio coração, doando amor com esse sentimento de solidariedade, você vai ajudar a cuidar de alguém que está precisando. Participe!”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Todas as doações serão encaminhadas aos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários) e para as entidades assistenciais da cidade para chegar às pessoas que mais precisam. A campanha segue até 31 de julho.

Confira abaixo os pontos de arrecadação:

Paço Municipal

Av. Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

2ª CIA/19º Batalhão da Polícia Militar

Rua Maranhão, 290, Vila Grego

Base Comunitária da Polícia Militar

Rua Portugal, 1061, Jardim Europa

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Escola de Educação Infantil “Toca do Coelho”

Avenida Monte Castelo, 706, Vila Alves

Escola Imperial

Avenida Monte Castelo, 816, Vila Alves

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

Colégio Ideal

Avenida Tiradentes, 11, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera

Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Maple Bear Canadian School

Rua do Osmio, 1517, Mollon

TRBR Indústria e Comércio Ltda

Avenida Marginal, 1515, Polo Industrial

Denso Santa Bárbara d´Oeste

Avenida Marginal, 1001, Polo Industrial

Condomínio Residencial Treviso

Rua João Gomes Moreira, 715, Parque Planalto

Escola Estadual “Juvelina de Oliveira Rodrigues”

Rua José Alexandre de Barros, 86, Jardim Paulista

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Drogão Popular

Rua Prudente de Moraes, 26, Centro

Marilu Cosméticos

Rua Dona Margarida, 611, Centro

Condomínio Residencial Firenze

Avenida Laerson Andia, 587, Jardim Firenze

McDonald’s Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Vila Molon

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

AME (Ambulatório Médico de Especialidades)

Rua da Seda, 250, Jardim Esmeralda

Escola Estadual “Professor Ulisses de Oliveira Valente”

Rua Prudente de Moraes, 222, Centro

Zaraplast S.A.

Rua do Diamante, 738/790, Jardim São Fernando

Rua João Braulino, 293, Jardim dos Cedros