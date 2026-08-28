O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana realizou, nesta quinta-feira (27), a instalação de dois macromedidores de vazão em pontos do sistema de abastecimento atendido pelo Centro de Reservação CR-12, na região do Antônio Zanaga. Os equipamentos integram o conjunto de intervenções realizadas pela autarquia para ampliar o controle do sistema e contribuir para a redução de perdas de água.

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Os macromedidores foram instalados nas ruas da Lã e do Acetato, no Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar. Nesta sexta-feira (28) será instalado um terceiro equipamento na Rua Antonio Zacarias, no Jardim Brasil.

A instalação dos equipamentos permite acompanhar com maior precisão os volumes de água que circulam pela rede, contribuindo para identificar possíveis perdas, avaliar o comportamento do sistema e aprimorar o controle operacional do abastecimento.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, as intervenções na região do CR-12 estão na etapa final. “Estamos chegando à parte final desse conjunto de intervenções na região do CR-12. A instalação dos macromedidores é mais uma etapa importante para termos um controle mais preciso da distribuição de água, identificar possíveis perdas e aprimorar a operação do sistema. É um trabalho que contribui diretamente para tornar nossa rede mais eficiente e reduzir o desperdício de água”, afirmou.

As intervenções complementam as obras realizadas na região do CR-12, que também contemplaram a implantação de novas redes de abastecimento em PEAD por Método Não Destrutivo (MND), instalação de válvulas redutoras de pressão (VRPs), válvulas de controle e registros de gaveta.

Com a instalação dos três macromedidores, o DAE avança na etapa final das obras de modernização do sistema na região, que têm como objetivo reduzir perdas de água, controlar pressões e aumentar a eficiência operacional.

As ações integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando moradores das regiões do Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Jardim Nossa Senhora Aparecida e Distrito Industrial Prefeito Abdo Najar.

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