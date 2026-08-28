Best-seller que já ultrapassou 2 mil exemplares vendidos reúne nomes de destaque, como Helena Levorato, Christiane Pelajo, Liliane Rocha, Cristiana Oliveira e Renata Ceribelli

Mais de 80 mulheres decidiram transformar experiências pessoais em narrativas de coragem, reinvenção e impacto. Esse é o ponto de partida de “Protagonistas 2”, livro que já ultrapassou a marca de 2 mil exemplares vendidos e recebeu o selo de best-seller em setembro de 2025. O lançamento oficial acontece no dia 9 de setembro, às 19h, na Galeria Magalu, em São Paulo, em um encontro que reunirá parte das autoras e convidadas para celebrar histórias femininas que atravessam diferentes gerações, profissões e realidades.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Entre as autoras estão nomes conhecidos do público, como uma das principais vozes femininas no universo da inovação, Helena Levorato, CEO da Sociedade Brasileira de Inovação (SBI) e fundadora do programa Mulheres que Inovam (MQI), a jornalista da CNBC Christiane Pelajo, a atriz Cristiana Oliveira e a jornalista Renata Ceribelli.

A edição também traz um nome de grande relevância no universo empresarial brasileiro: Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, assina o prefácio do segundo volume.

De uma ideia a uma rede de mulheres

Helena Levorato conta que a iniciativa nasceu dentro da comunidade Mulheres que Inovam há 2 anos e segundo ela, o projeto ganhou força através da colaboração de mulheres incríveis dentro e fora do movimento MQI para se transformar em uma plataforma ainda mais diversa de compartilhamento de histórias e inspiração.

“Me sinto honrada e privilegiada em ser uma das autoras deste best-seller. Protagonistas Volume 2 vai além de uma coletânea de histórias: reúne relatos reais de mulheres que resolveram transformar vivências pessoais em inspiração coletiva. Fico feliz em saber que o meu capítulo pode servir de exemplo e motivar outras mulheres a se desafiarem e buscarem a inovação como uma ferramenta de aprendizado e crescimento”, afirma Helena.

Atualmente, Helena é uma referência no ecossistema brasileiro de tecnologia e inovação e participou recentemente como palestrante em dois dos maiores palcos do Rio Innovation Week, um dos principais eventos de tecnologia e inovação da América Latina.

Histórias que vão além da superação- Protagonistas

O livro reúne relatos que passam por temas como empreendedorismo, inovação, recomeços e até mesmo violência, preconceito, maternidade atípica, saúde mental, falência e transição de carreira.

Mais do que apresentar histórias de sucesso, “Protagonistas 2” aposta naquilo que normalmente fica fora dos holofotes: os momentos de vulnerabilidade, as escolhas difíceis, as perdas e as reconstruções que antecedem uma trajetória de transformação.

A proposta é justamente mostrar que o protagonismo feminino não tem uma única forma, ou seja, pode nascer tanto de grandes conquistas quanto da decisão silenciosa de começar novamente.

Celebridades, executivas, jornalistas e mulheres de diferentes trajetórias

Um dos elementos que ajudam a dar à obra um caráter plural é a diversidade de perfis reunidos em suas páginas. O livro aproxima mulheres de diferentes áreas e gerações, colocando lado a lado trajetórias conhecidas pelo grande público e histórias de mulheres que encontraram na publicação um espaço para compartilhar experiências pessoais.

A produção editorial é assinada por Bianca Brandão, à frente da SerMente Editorial. A curadoria e coordenação são conduzidas por Christiane Pelajo, Carol Dostal, Fernanda Amorim, Liliane Rocha e Maíra Donnici, que reuniram mulheres dispostas a contar suas histórias de maneira honesta, sensível e transformadora.

Sobre a coleção Protagonistas

Idealizada por Ana Bakos, (in memoriam), uma das primeiras embaixadoras do Programa Mulheres que Inovam, a coleção nasceu com o propósito de reunir histórias reais de mulheres capazes de inspirar, provocar reflexão e ampliar perspectivas.

O primeiro volume conquistou o status de best-seller e esgotou seu estoque inicial de lançamento. Agora, “Protagonistas 2” amplia essa rede de vozes e reafirma a proposta de criar um espaço para diferentes formas de protagonismo feminino.

SERVIÇO — LANÇAMENTO “PROTAGONISTAS 2”

Data: 9 de setembro

Horário: 19h

Local: Galeria Magalu — São Paulo (SP)

Obra: Protagonistas 2

Participantes: autoras e convidadas da obra