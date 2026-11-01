Dark Horse sob risco após derrota de Flavio

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O lançamento de “Dark Horse”, filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro, enfrenta incertezas após a derrota de Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2026.

Segundo reportagem da jornalista Malu Gaspar, publicada em O Globo, a distribuidora Europa Filmes avalia alternativas para a produção, incluindo a possibilidade de abandonar a estreia nas salas de cinema e negociar sua exibição diretamente com plataformas de streaming.

Outro obstáculo envolve as investigações sobre o financiamento do longa, que apuram a origem e a destinação de recursos relacionados ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de áudios em que Flávio Bolsonaro solicita dinheiro a Vorcaro para viabilizar o filme. A possibilidade de bloqueio judicial de receitas também preocupa a distribuidora e pode comprometer a estratégia de lançamento.

Estrelado por Jim Caviezel, que interpreta Jair Bolsonaro, e dirigido por Cyrus Nowrasteh, “Dark Horse” retrata a campanha presidencial de 2018 e o atentado sofrido pelo então candidato em Juiz de Fora (MG). O longa é uma produção da Go Up Entertainment e tem distribuição brasileira prevista pela Europa Filmes.

A estreia nos cinemas brasileiros, que já havia sido adiada, ainda não tem nova data confirmada. Diante dos impasses financeiros e jurídicos, a possibilidade de lançamento direto no streaming aparece como uma das alternativas avaliadas para a chegada do filme ao publio.

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