Palmeiras abre 1-0 Vasco na CopaBr
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O Palmeiras abriu o placar no jogo de ida da Copa do Brasil agora à tarde em São Paulo .
O atacante Maurício recebeu a bola de John Arias e fuzilou de perna esquerda para fazer 1 a 0.
O time paulista apresenta grande volume de jogo, Criando mais chances e sendo premiado com o gol aos 23 do primeiro tempo.
As semifinais da Copa do Brasil São feitas em jogos de ida e volta. A partida que define quem classifica para a final acontece no próximo domingo no Rio de Janeiro.
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