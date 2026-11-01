Palmeiras abre 1-0 Vasco na CopaBr

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O Palmeiras abriu o placar no jogo de ida da Copa do Brasil agora à tarde em São Paulo .

O atacante Maurício recebeu a bola de John Arias e fuzilou de perna esquerda para fazer 1 a 0.

O time paulista apresenta grande volume de jogo, Criando mais chances e sendo premiado com o gol aos 23 do primeiro tempo.

As semifinais da Copa do Brasil São feitas em jogos de ida e volta. A partida que define quem classifica para a final acontece no próximo domingo no Rio de Janeiro.

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