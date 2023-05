Depilar menstruada, pode?

A combinação entre depilação e menstruação costuma gerar

algumas dúvidas. Por exemplo: Faz mal depilar menstruada? A pele fica realmente mais sensível? Qual a melhor época do mês para depilar? No entanto, as respostas a essas perguntas são mais simples do que você pode imaginar.

Toda mulher sabe que o período menstrual costuma vir acompanhado de alguns inconvenientes como: retenção de líquidos, inchaços, TPM, cólicas e desconfortos. Em suma, isto acontece porque o corpo feminino recebe diferentes descargas hormonais nesse período, e elas podem influenciar na depilação de diversas maneiras.

A semana que antecede a menstruação é a mais delicada. Por isso, depilar nessa fase costuma ser mais desconfortável e aumenta a sensação de incômodo. Já que durante o fluxo menstrual, os pelos retém a umidade e protegem a pele contra alergias e assaduras provocadas pelos absorventes.

Por outro lado, há mulheres que preferem se depilar neste período, visto que a depilação com cera quente relaxa os poros, ou em casos onde a epilação com laser ou luz pulsada não dá para esperar. De acordo com Evangelina Gomes, Coordenadora da UNIDAF (Universidade Depyl Action Franchising): “não há nenhuma contraindicação. Apenas alguns cuidados que devem ser observados pelas clientes, como: usar um absorvente interno ou coletor menstrual; optar por calcinhas 100% de algodão e utilizar roupas leves, pois devido o uso do absorvente o calor aumenta e se torna prejudicial a pele”, explica.

Sobre a Depyl Action

Fundada em 1996, a Depyl Action é uma rede de franquias que apresenta diversas soluções para gerenciamento de pelos e cuidados com a pele. Atualmente conta com mais de 90 unidades espalhadas pelo Brasil e também na Venezuela.

