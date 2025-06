Dermatologista indica o óleo de coco como aliado da hidratação no inverno: confira formas de usar

Com a chegada do inverno, os cuidados com a pele devem ser redobrados. As temperaturas mais baixas e o clima seco característicos da estação podem comprometer a saúde cutânea, deixando-a mais sensível e propensa ao ressecamento. Mas é possível minimizar os efeitos do frio com alguns hábitos simples — e o óleo de coco pode contribuir nesse processo.

Como as mudanças de temperatura afetam a pele

As variações de temperatura, comuns nesta época do ano, podem provocar desconfortos na pele. “Quando ocorrem alterações climáticas de maneira brusca, o pH da pele se desregula, deixando-a mais sensível e propensa a irritações como a vermelhidão e a acne”, explica a dermatologista Elaine Guilardi.

Quando a barreira de proteção da pele está enfraquecida, o ressecamento se torna uma das principais consequências. Por isso, adotar uma rotina de cuidados específicos é essencial. A seguir, confira as recomendações da Dra. Elaine para manter a pele saudável durante o frio.

Como proteger sua pele durante o inverno

Rosto e corpo

Para proteger a pele das oscilações de temperatura, é fundamental evitar banhos quentes e prolongados, além de intensificar a hidratação”, orienta a médica. No rosto, o ideal é higienizar com água morna e sabonete suave e, em seguida, aplicar produtos ricos em ácidos graxos e ativos que reforcem a barreira cutânea.

Segundo Elaine, os mesmos cuidados devem ser estendidos ao corpo. Para potencializar os efeitos do hidratante ou do óleo corporal, a recomendação é aplicá-los logo após o banho, aproveitando os poros dilatados para uma absorção mais eficaz.

Cabelo

A especialista alerta que o couro cabeludo também sofre com o clima frio, sobretudo devido ao uso mais frequente do secador. A dica da dermatologista é aplicar óleos vegetais diretamente na raiz, massageando bem para estimular a circulação e a nutrição da região. Essa hidratação também pode – e deve – ser levada aos fios, ajudando a manter o cabelo saudável e brilhante durante o inverno.

O óleo de coco pode ser incluído na rotina de cuidados! Veja os benefícios:

A Dra. Elaine destaca a importância de incluir ativos hidratantes, como o glicerol, durante os meses mais frios. “O glicerol é um excelente ativo para hidratação, pois melhora a capacidade de retenção de água na pele”, afirma.

Este componente está presente no óleo de coco, na combinação de glicerina com ácido graxo. Rico em antioxidantes e triglicerídeos de cadeia média — que têm afinidade natural com a pele e os cabelos —, o óleo de coco oferece hidratação profunda e multifuncional.

Importante lembrar: é preciso que o produto seja de qualidade

Apesar dos diversos benefícios associados ao uso do óleo de coco, a qualidade do produto deve ser observada para que os resultados sejam satisfatórios. “Para preservar suas propriedades benéficas, o óleo de coco deve ser completamente natural e livre de aditivos”, destaca Elaine.

No Brasil, apenas um fabricante possui autorização da Anvisa para recomendar o uso de óleo de coco para a pele e os cabelos: a Copra. Pioneira na produção de óleo de coco extravirgem e líder de mercado, a Copra tem o seu óleo certificado pela Proteste como o mais puro do país — um dado fundamental para quem busca utilizá-lo como cosmético.

