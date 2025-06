O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre políticas públicas de arborização e medidas locais frente a emergências climáticas.

No documento, o parlamentar menciona que o tema tem ganhado repercussão no Brasil nos últimos anos, especialmente em questões como aquecimento global causados por desmatamentos e queimadas e a emissão de gases de efeito estufa.

“A arborização urbana é uma das ferramentas mais importantes – melhora a qualidade do ar, reduz a temperatura e traz mais qualidade de vida para a população, e participamos anteriormente de diversas reuniões com os setores responsáveis que buscavam soluções neste sentido, agora cobramos para que os devidos documentos sejam encaminhados para que a Câmara possa debater as medidas e o município colocar as mesmas em ação o quanto antes.”, defende Léo.

O autor pergunta se o município possui um plano de arborização urbana, se existe conselho municipal para enfrentamento das emergências climáticas e questiona a possibilidade da criação de uma nova lei de arborização, com atualizações sobre o tema e novas diretrizes. O requerimento foi aprovado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (24), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

