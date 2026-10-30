Desemprego vai a 5,2%, taxa mais baixa da serie histórica

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O Brasil registrou taxa de desemprego de 5,2% no trimestre encerrado em setembro, segundo dados divulgados pelo IBGE.

O índice representa um dos menores níveis da série histórica da pesquisa e mostra o cenário atual do mercado de trabalho no país.

* Menor taxa para esse período do ano desde 2012

* 5,6 milhões procurando emprego, 234 mil a menos que no trimestre anterior

* 103,6 milhões trabalhando, recorde

* 37,5% trabalham na informalidade (38,8 milhões)

* Renda média do trabalho: R$ 3.790, +3,6% acima da inflação em 1 ano

Fonte: IBGE / PNAD Contínua

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