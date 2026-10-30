O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste encerrou nesta quinta-feira (29) a sua 28ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat). O evento mobilizou centenas de servidores ao longo de quatro dias no Centro de Treinamento “Bepe Machado” (Garagem), promovendo aprendizado, saúde e integração.

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A cerimônia de encerramento contou com a presença da diretora-superintendente da autarquia, Patrícia Regina Marques DE Martino, que agradeceu o empenho da CIPA (Gestão 2026/2027) e do setor de Segurança do Trabalho.

“Quero expressar meu profundo agradecimento a todos os membros da CIPA, Gestão 2026/2027, ao setor de Segurança do Trabalho e a todos que se empenharam e colaboraram para o sucesso deste evento. É importante levarmos esse aprendizado para a nossa vida diária, transformando-o em um compromisso contínuo com a nossa saúde e o nosso bem-estar”, destacou Patrícia.

DAE ao final

No último dia, as técnicas em Segurança do Trabalho do DAE, Renata Miranda e Priscila Baungarte, ministraram a palestra principal sobre a importância da segurança laboral. Na sequência, o encanador e atleta Jeferson José Aquino Gomes Selim conduziu uma aula prática de aquecimento, ergonomia e alongamento.

Durante a semana, a programação incluiu ainda gincanas de fotos, o “Show da SIPAT” com perguntas e respostas sobre segurança, e no encerramento a apresentação de paródias criadas pelos servidores.

O evento também teve forte adesão social, com a arrecadação de 241 litros de leite doados pelos colaboradores. Os leites serão destinados a uma entidade assistencial do município a ser definida pela organização.

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