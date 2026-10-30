Publishers- já ouviu falar? O avanço do consumo de vídeo na internet tem levado empresas de mídia a repensar a forma como distribuem conteúdo e exploram comercialmente suas audiências. Para os publishers, o desafio está em acompanhar esse comportamento sem depender de estruturas complexas de produção e, ao mesmo tempo, ampliar as possibilidades de monetização.

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O tema esteve entre os destaques do Truvid Conecta 2027, encontro realizado neste mês, em São Paulo.

Entre os assuntos debatidos, estiveram as mudanças nos hábitos dos usuários e a necessidade de incorporar o vídeo à experiência de navegação de forma ágil, aproveitando conteúdos já existentes para diversificar formatos e ampliar o potencial de receita.

“A proposta é potencializar o setor de publishers com a geração de novas fontes de receita a partir do tráfego e do conteúdo que já produzem, incorporando tecnologia, variação de formatos e inteligência de mercado”, conta Rafael Carvalheira, head de Mídia para a América Latina da Truvid.

Fundada em Israel, um dos polos globais de inovação tecnológica, a Truvid consolidou-se como uma empresa de tecnologia de vídeo com atuação internacional. A companhia conecta milhares de publishers, criadores de conteúdo e marcas na Europa, na Ásia e nas Américas.

Divee.AI

Durante o evento, a Truvid demonstrou como o Divee.AI, solução de inteligência artificial conversacional que permite aos leitores dos portais fazer perguntas diretamente relacionadas aos artigos publicados, dentro do próprio domínio, ampliando seu tempo de tela de uma média de aproximadamente 50 segundos para mais de três minutos.

A partir dessas conversas, em vez de depender exclusivamente da navegação tradicional entre páginas, o usuário pode aprofundar temas, esclarecer dúvidas e explorar informações dentro do próprio site.

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A ferramenta também abre uma nova frente de inteligência editorial para os veículos. As perguntas feitas pelos leitores ajudam a identificar assuntos de maior interesse, dúvidas recorrentes e lacunas de conteúdo que podem orientar futuras pautas.

“Como as interações acontecem dentro da plataforma do publisher, os dados gerados oferecem informações sobre as necessidades da audiência e podem contribuir para estratégias de relacionamento e fidelização”, explica o head de Mídia da Truvid

Durante a apresentação, a empresa destacou que 91% das perguntas registradas na ferramenta são digitadas livremente pelos usuários, em vez de selecionadas entre sugestões previamente apresentadas.

O dado reforça o potencial das interações espontâneas para revelar interesses que nem sempre aparecem nas métricas tradicionais de audiência.

AI Video Creator

Outro destaque foi como artigos jornalísticos podem ser facilmente transformados em conteúdos de vídeo com auxílio de inteligência artificial, utilizando imagens autorizadas e bancos de conteúdo licenciados.

A ferramenta, já bem aceita pelo mercado, permite ampliar a oferta de formatos audiovisuais e acompanhar o consumo de vídeos verticais diretamente nos sites dos publishers.

A apresentação também abordou oportunidades de monetização a partir da distribuição de vídeos próprios para outros veículos ou dentro do mesmo grupo de comunicação. Nesse modelo, os produtores podem disponibilizar seu acervo a diferentes publishers, com autonomia para definir quais conteúdos compartilhar, com quem e em quais condições, além de participar da divisão de receita gerada.

“Temos também uma opção que contempla, ainda, vídeos de agências de notícias e produções de alcance internacional, com possibilidades de circulação e monetização entre diferentes mercados e idiomas”, explica Carvalheira.

Vídeo, áudio e publicidade em diferentes formatos

O encontro também abordou alternativas para ampliar as possibilidades de monetização sem restringir a experiência do usuário a um único formato. Entre elas estão os anúncios em vídeo com recompensa (rewarded ads), nos quais o leitor escolhe assistir a uma publicidade curta para continuar acessando determinado conteúdo, e soluções voltadas à inserção de anúncios em aplicativos.

Na frente de áudio, a ferramenta AudioBoost converte artigos em experiências de escuta e permite integrar publicidade ao conteúdo sonoro. A iniciativa atende a públicos que preferem ouvir informações durante outras atividades e amplia as oportunidades de consumo de matérias extensas, que nem sempre são lidas integralmente nas telas.

A estratégia parte de uma mudança na forma como as pessoas acessam informações: oferecer alternativas em vídeo e áudio pode tornar o conteúdo mais acessível a diferentes hábitos de consumo e criar novas oportunidades comerciais para os publishers.

“O Truvid Conecta 2027 reforça nosso compromisso de aproximar o mercado brasileiro de tecnologias que acompanham as transformações do consumo digital”, finaliza Sergio Zukerman Marchtein, gerente de Novos Negócios para a América Latina da Truvid.

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