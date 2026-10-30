Robô de roçagem— A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou serviços de manutenção em diferentes pontos do município durante esta semana. O objetivo das ações é conservar o espaço público e melhorar a qualidade de vida do cidadão. As intervenções de zeladoria são rotineiras na pasta.
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As equipes realizaram atividades como capinação, limpeza, poda técnica, trituração de galhos, entre outras. O Cemitério da Saudade recebeu atenção especial em decorrência do Dia de Finados, na próxima segunda-feira (2).
Uma novidade foi a aquisição de dois robôs roçadores pela MB Engenharia e Meio Ambiente, empresa que presta serviços de zeladoria para a Prefeitura. Os equipamentos são conduzidos por controle remoto, e novas unidades devem ser adquiridas futuramente. A equipe está em fase de adaptação com a nova tecnologia.
“A chegada desses robôs é oportuna e trará mais eficiência ao trabalho de roçagem. Os serviços de manutenção, tão fundamentais para manter a qualidade de vida do cidadão, exigem uma atuação estratégica da Prefeitura, pois muitos são os trechos que devem receber esses trabalhos”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.
Robô de roçagem
Confira os trechos contemplados pelos serviços na semana:
– Avenida Abdo Najar: roçagem;
– Avenida Antônio Pinto Duarte: capinação, limpeza, roçagem e jardinagem;
– Avenida Armando Sales de Oliveira: capinação e poda de arbustos na parte externa do Viveiro de Mudas;
– Avenida Campos Sales: capinação e limpeza;
– Avenida Carioba: capinação no canteiro central;
– Avenida Gioconda Cibin: capinação e limpeza;
– Avenida Monsenhor Bruno Nardini: capinação;
– Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade: capinação e limpeza;
– Avenida Santa Cecília (Córrego Bertini): jardinagem e manutenção no plantio das mudas do projeto Refloresta Americana;
– Cariobinha: despraguejamento, capinação e limpeza do Cemitério da Saudade;
– Jardim América: capinação na Praça Jaime Dantas de Abreu;
– Jardim Bela Vista: capinação e limpeza na Praça Sebastião de Paula;
– Jardim Glória: roçagem na Praça Selen Honsi Lemos;
– Jardim Guanabara: capinação na Praça Lino Bragagnoli;
– Jardim Ipiranga: capinação e limpeza nas ruas Igaratá e Itacolomi e na Praça João Luiz Bazanella (Zico), capinação e jardinagem na parte externa do Parque Ecológico;
– Jardim Marcia Cristina: capinação e poda técnica na Praça Luiz Passarini;
– Jardim Nielsen Ville: trituração de galhos na Rua Sempre Viva;
– Jardim Terramérica: capinação, limpeza e roçagem na Rua Benaiah, trituração de galhos e pode técnica na Rua Alice Moro Misson;
– Nova Americana: capinação e limpeza na Praça Virgínia Mietto Faé;
– Residencial Machadinho: capinação e limpeza no Velódromo de Americana;
– São Domingos: capinação na Praça Fernando Berardo;
– Vila Biasi: capinação na Praça Presidente JK;
– Vila Cordenonsi: capinação e limpeza nas praças Dr. Fernando Costa e da Bíblia;
– Vila Grassi: capinação nas praças Melvin Jones e Sérgio Pastana;
– Vila Jones: capinação na Praça dos Americanos;
– Vila Omar: capinação e limpeza na Praça Judith Cibin Braga;
– Vila Santa Maria: capinação e limpeza na Praça dos Imigrantes.
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