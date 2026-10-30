Passadas as eleições de outubro, os brasileiros podem, agora, aproveitar os feriados de novembro para descansar e viajar. Serão duas as emendas neste mês e que prometem injetar R$ 4 bilhões nos setores de Hospedagem e de Alimentação Fora do Lar em solo paulista. A estimativa é da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), que representa mais de 550 mil estabelecimentos e 24 sindicatos patronais.

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O primeiro feriado prolongado tem início neste fim de semana. Segunda-feira (2/11), Finados, é o dia dedicado a homenagear e relembrar a memória de entes falecidos.

Não são poucos, porém, que vão aproveitar a emenda para afivelar as malas e pegar a estrada. Outro fator que auxilia na alta demanda para viagens é o fato que, no Brasil, muitos órgãos públicos podem conceder ponto facultativo nesta sexta-feira (30/10) em razão do Dia do Servidor Público (ou Dia do Funcionalismo Público), comemorado oficialmente ontem (28/10). Para alguns, então, a emenda pode abarcar quatro dias – de sexta a segunda-feira.

O segundo feriado nacional de novembro é a Proclamação da República (15/11). Contudo, neste ano, ele cai num domingo. Já o terceiro, a exemplo de Finados, terá emenda. Feriado nacional desde 2024, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20/11, cai numa sexta-feira – outra boa oportunidade para viagens e passeios.

Dois feriados prolongados num mesmo mês significam maior rotatividade no trade turístico. De acordo com o Núcleo de Pesquisas e Estatísticas da Fhoresp, comandado pelo economista Luís Carlos Burbano, a estimativa é a de que setores diretamente ligados às atividades de Hospedagem e de Alimentação Fora do Lar recebam uma injeção de R$ 4 bilhões somente no estado de São Paulo. O montante é dividido igualmente entre as duas datas – Finados e Dia da Consciência Negra.

Segundo a entidade, o posicionamento dos feriados numa segunda e numa sexta-feira, respectivamente, favorece deslocamentos de curta duração para o Litoral bandeirante, estâncias turísticas, polos de esportes de aventura e destinos do interior do estado, particularmente, a partir da Região Metropolitana de São Paulo Paulo e de outros centros urbanos:

“A formação de três ou de quatro dias consecutivos de folga amplia a possibilidade de pernoites e de consumo fora do domicílio, potencializando, assim, o desempenho em toda a cadeia econômica do setor”, confirma Burbano.

A força dos feriados

Na avaliação de Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, a proximidade com a temporada de verão e o aumento de atrativos turísticos por todo o estado de São Paulo resultam num cenário favorável para o Turismo durante os feriados prolongados:

“Temos observado uma mudança no comportamento do brasileiro. Ele tem investido mais em novas experiências. No compasso da demanda, também há incremento no setor, com atrações que vão além dos calendários já consagrados na capital paulista, no interior e em regiões metropolitanas. Hoje, o Turismo tem rompido a barreira das temporadas de férias e vem registrando desempenho positivo também nos feriadões”, finaliza Edson Pinto.