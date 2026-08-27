Dia do Coco: 5 motivos para incluir a água de coco na rotina

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Celebrado em 2 de setembro, o Dia do Coco coloca em evidência um dos alimentos mais versáteis da natureza e, entre seus diferentes derivados, a água de coco se destaca pela combinação de naturalidade, praticidade e nutrientes naturalmente presentes no coco. Consumida pura ou incorporada a diferentes preparações, a bebida pode fazer parte de diversos momentos da rotina. A seguir, cinco pontos ajudam a entender por que a água de coco conquistou espaço entre as opções de consumo no dia a dia:

1. Auxilia na reidratação

Composta principalmente por água, a água de coco ajuda a repor líquidos perdidos ao longo do dia e pelo suor. Por isso, pode ser consumida em dias quentes ou depois da prática de atividades físicas como parte da hidratação.

2. Reúne minerais presentes no coco

Potássio, sódio e magnésio fazem parte da composição da bebida. Esses minerais estão envolvidos no equilíbrio de líquidos do organismo e no funcionamento dos músculos e do sistema nervoso.

3. Não possui adição de açúcares

Na Água de Coco Campo Largo, os açúcares presentes na bebida são provenientes do próprio coco. A bebida não recebe adição de açúcares, preservando o sabor característico da água de coco e se alinhando à busca por opções mais naturais no dia a dia.

4. É integral e não contém conservantes ou aromatizantes

A Água de Coco Campo Largo é integral e 100% natural, sem adição de conservantes ou aromatizantes. A proposta é preservar as características da bebida e oferecer uma alternativa prática para diferentes momentos da rotina, pronta para o consumo.

5. É versátil e está disponível em diferentes formatos

Além de ser consumida pura e gelada, a água de coco também pode fazer parte de vitaminas, sucos e outras receitas. Para acompanhar diferentes ocasiões de consumo, a Campo Largo oferece a bebida em três formatos: 200ml em embalagem cartonada, prática para levar na bolsa ou na lancheira; 250ml em garrafa, ideal para o consumo individual; e 900ml, opção para ter em casa ou compartilhar. As embalagens das versões em garrafa são recicláveis e livres de BPA.

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