Com a proximidade do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, o Procon Nova Odessa orienta os consumidores a adotarem alguns cuidados antes de comprar brinquedos e outros presentes. A data movimenta o comércio e exige atenção para garantir que a compra seja segura, adequada e esteja de acordo com os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Uma das recomendações é pesquisar e comparar preços antes de efetuar a compra. O consumidor também deve verificar as condições da oferta, formas de pagamento, eventuais descontos e o valor final do produto.

Na escolha dos brinquedos, é importante observar a faixa etária indicada na embalagem, além das informações sobre composição, modo de utilização e possíveis riscos. Outro cuidado fundamental é verificar se o produto possui o selo de identificação em conformidade com o Inmetro, que indica que o brinquedo atende aos requisitos de segurança estabelecidos para sua comercialização.

“É importante que o consumidor não escolha apenas pelo preço. É preciso verificar a qualidade, a segurança e se o brinquedo é adequado à idade da criança. Informação é uma importante ferramenta para evitar problemas depois da compra”, destaca a coordenadora do órgão, Kátia Ferrari.

Nas compras realizadas pela internet, recomenda-se atenção redobrada. O consumidor deve verificar a identificação e a reputação do fornecedor, conferir as características do produto, o prazo de entrega, o valor do frete e as condições de pagamento. Também é importante guardar comprovantes, anúncios, mensagens e a nota fiscal – documento que comprova a aquisição do produto e pode ser necessário em situações de troca, defeito ou eventual reclamação.

Dia das Crianças e compra virtual

Em compras virtuais, por telefone ou catálogo, o consumidor possui o direito de arrependimento, podendo desistir da compra no prazo de sete dias a contar da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, conforme previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.

O PROCON Nova Odessa reforça ainda que o consumidor deve desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados no mercado e ter cuidado com links recebidos por mensagens ou redes sociais, especialmente quando direcionam para páginas desconhecidas.

O órgão funciona no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600 – centro da cidade. Atende ao público de segunda a sexta, das 9h às 12h, e das 13h às 16h. Mais informações pelos telefones 3476-3261 e 3498-1360.

Leia + sobre economia, emprego e mercado