Manter uma longa jornada na cena independente é difícil, praticamente impossível. Por isso, todo ano na ativa merece ser celebrado, ainda mais quando se fala de décadas. As bandas Sugar Kane e Zander decidiram celebrar os aniversários de 25 anos do álbum “Por Nossa Paz”, e 10 anos do álbum “Flamboyant”, do jeito que os artistas mais gostam: caindo na estrada.

Americana (SP) foi escolhida como a segunda cidade do roteiro, que começa por Sorocaba (23/10), e continua em Goiânia (07/11), Brasília (08/11), Londrina (04/12), Cascavel (05/12), e Maringá (6/12). No ano que vem, a tour segue por São Paulo (16/1), Curitiba (22/1), Florianópolis (23/1) e encerra em Porto Alegre (24/1). O show em Americana acontece no Obrigado Vida, dia 31 de outubro, e os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Blumie. A abertura dos portões está marcada para 18h. A realização é do selo e produtora local +um Hits, com a El Niño Prod. e Batata Estratégia Musical.

Na estrada

O encontro de Sugar Kane e Zander na estrada é recente, mas a amizade dos músicos vem de muito antes. Carlos Fermentão, baterista do Zander, também é baixista do Sugar Kane, enquanto Gabriel Zander e Alexandre Capilé são sócios no Estúdio Costella, em São Paulo.

O Sugar Kane foi fundado em Curitiba (PR), há 29 anos. Mais do que um grande motivo para cair na estrada, a comemoração dos 25 anos do álbum “Por Nossa Paz” também marca uma virada de chave do grupo, que nesse momento decidiu trocar o idioma inglês pelo português, e assim segue desde então. “Por Nossa Paz” traz 12 faixas, entre elas “Medo” (hit do Sugar Kane mais ouvido no Spotify), “Mudaremos”, “Me Façam Entender”, “Vamos Seguir” e a faixa-título.

Por coincidência, em 2026, outro grupo também comemora um grande aniversário: o Zander assopra as 10 velinhas do álbum “Flamboyant”. O trabalho surgiu para romper um hiato de seis anos sem lançamentos. Para a gravação, a banda do Rio de Janeiro (RJ) se reuniu em Búzios (RJ), na Região dos Lagos, para passar algumas semanas compondo e dando forma às músicas que marcariam um recomeço em sua história, iniciado em 14 de setembro de 2016. “Flamboyant” tem 11 faixas. Entre elas, estão “Bandida e Mal Vista”, “Avesso”, “Vem Cá”, “Bastian Contra o Nada” — esta última com mais de 1 milhão de reproduções no Spotify.

Line-up

Sugar Kane

Em 29 anos de estrada, a banda curitibana Sugar Kane já viveu muita história: novos discos, mudanças de formação, pausas e retornos. Hoje, o Sugar Kane ampliou sua história para muito além daquele início dos anos 2000. São quase três décadas de banda e apresentações no Brasil, Europa e Estados Unidos. Em 2024, a banda lançou “Antes Que o Amor Vá Embora”, pela Deck, com produção de Rafael Ramos e participações de Badauí, do CPM 22, e Jup do Bairro. A turnê do álbum passou por mais de 40 cidades e terminou em julho de 2026. Agora, é a vez de levar à estrada a celebração de “Por Nossa Paz”.

Sugar Kane (créditos: divulgação)

Zander

Muita coisa aconteceu desde que o Zander lançou “Flamboyant”, há dez anos. Vieram novos trabalhos, experiências com outros artistas e, mais recentemente, colocou na rua o DVD Trilogia Suja de Copacabana, 20 Anos Depois, em homenagem ao Noção de Nada, antiga banda de Gabriel Zander. Parte desse repertório também estará no show comemorativo de “Flamboyant”, ao lado de músicas de Tropical Melancolia, álbum gravado em parceria com o Menores Atos durante a pandemia.

Zander (créditos: divulgação)

serviço:

Sugar Kane e Zander:

25 anos de “Por Nossa Paz” + 10 anos de “Flamboyant”.

31/10 | AMERICANA

Obrigado Vida

Rua Silvino Bonassi, 840 – Nova Americana

Ingressos: https://blumie.com.br/event/RLEHUNF141