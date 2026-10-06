Ginastas das escolinhas da Secretaria de Esportes de Americana conquistaram sete medalhas na 3ª etapa do Torneio de Categorias, organizado pela Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. A competição foi realizada no sábado (3), no Ginásio de Esportes “Itália Botasso Calegaris”, em Paulínia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Americana foi representada por 16 ginastas, distribuídas em três categorias.

Na disputa por equipes, a categoria Pré-Infantil C conquistou a medalha de bronze no Grupo 2. Na Infantil C, Americana ficou com a prata, também no Grupo 2. Já a equipe Juvenil C terminou a competição na quarta colocação do Grupo 1.

Nas disputas individuais, Melissa Beijamin conquistou a medalha de ouro na trave. Ayla Gregio e Marília Sacilotto ficaram com o bronze na trave de equilíbrio. No salto, Helena Campana conquistou mais uma medalha de ouro para Americana, enquanto Nicolly Xavier ficou com a prata na mesma prova.

Os treinamentos das equipes são realizados pela professora Marinilse Scanavaki, a Pingo, em conjunto com os técnicos Cláudio Boschiero Godoy e Renan Rodrigues de Souza.

“Estamos muito contentes com os resultados obtidos, tanto por equipes quanto das atletas nas disputas individuais. Cada medalha reflete o empenho das meninas nos treinamentos e também o trabalho conjunto da nossa comissão técnica. Voltamos a participar das competições com as categorias mais iniciantes justamente para que elas comecem a adquirir experiência e entendam como funciona o ambiente de competição. As conquistas mostram que estamos no caminho certo, mas o mais importante é proporcionar essa vivência e contribuir para a evolução de cada atleta”, afirmou Pingo.