Cão Véio Santa Bárbara d’Oeste reúne pratos para compartilhar e drinks autorais para celebrar a data

Celebrado em 30 de julho, o Dia do Amigo é o convite perfeito para reunir a turma em torno de boa gastronomia e brindes especiais.

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No Cão Véio Santa Bárbara d’Oeste, gastropub criado pelo chef Henrique Fogaça e pelo músico Fernando Badauí, o clima descontraído, inspirado no universo do rock’n’roll, torna a casa uma excelente opção para comemorar a data.

Entre as sugestões do cardápio está o Espeto do Cão (R$ 36), preparado com queijo coalho envolto em bacon, finalizado com melado de cana e raspas de limão. Para brindar a ocasião, a dica é o drink Lhasa (R$ 42), feito com cachaça de jambu combinada com cajuína, limão e manjericão, combinação que acompanha bem os petiscos e os momentos de descontração.

Com ambiente acolhedor, boa música e um cardápio que combina receitas autorais e coquetelaria, o Cão Véio Santa Bárbara d’Oeste é uma ótima escolha para celebrar o Dia do Amigo ao lado de quem faz parte das melhores histórias.

caoveiosbo Dia do Amigo

Avenida Laerson Andia, 550 – Jardim Firenze, Santa Bárbara D’Oeste/ SP

Horário de funcionamento: De Terça a Sábado, das 18h às 23h30 / Segunda e Domingo: Fechado

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