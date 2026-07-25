A Guarda Municipal de Americana resgatou, na noite desta sexta-feira (24), uma criança de 11 anos que estava presa em um lamaçal em uma área de mata no Jardim São Luiz.

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A ação rápida das equipes evitou que a situação tivesse consequências mais graves. A mãe da criança foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e responderá pelo crime de abandono de incapaz.

A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) receber uma ligação de uma moradora informando que havia uma pessoa gritando desesperadamente por socorro no interior da mata, nas proximidades da Rua Antônio Gaiola.

As equipes da Romu e da viatura de apoio deslocaram-se imediatamente ao local. Os guardas entraram na mata e percorreram cerca de 200 metros por um terreno de difícil acesso, entre lama e galhos de árvores, até localizarem o menino sem camisa, atolado em um lamaçal até a altura da cintura e sem conseguir sair.

Criança de 11 retirada com segurança

Os agentes conseguiram retirar a criança em segurança. O garoto apresentava sinais de frio intenso, mas não tinha ferimentos aparentes. Durante o atendimento, relatou que havia se perdido na mata e que permanecia no local desde o período da tarde. Em alguns momentos, apresentava falas desconexas e afirmou que sua mãe o teria levado até a região.

A criança indicou aos guardas onde morava. Na residência, a mãe informou que o filho estava fora de casa desde as 13 horas e que havia adormecido.

Após ser retirado da mata, o menino tomou banho, trocou de roupa e foi encaminhado, juntamente com a mãe, para atendimento médico na UPA São José. Em seguida, ambos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária.

Após a análise da autoridade policial, a mulher foi liberada e responderá pelo crime de abandono de incapaz.

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