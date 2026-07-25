A Guarda Municipal de Americana resgatou, na noite desta sexta-feira (24), uma criança de 11 anos que estava presa em um lamaçal em uma área de mata no Jardim São Luiz.

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A ação rápida das equipes evitou que a situação tivesse consequências mais graves. A mãe da criança foi conduzida à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e responderá pelo crime de abandono de incapaz.

A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) receber uma ligação de uma moradora informando que havia uma pessoa gritando desesperadamente por socorro no interior da mata, nas proximidades da Rua Antônio Gaiola.

A Guarda Municipal de Americana resgatou, na noite desta sexta-feira (24), uma criança de 11 anos

As equipes da Romu e da viatura de apoio deslocaram-se imediatamente ao local. Os guardas entraram na mata e percorreram cerca de 200 metros por um terreno de difícil acesso, entre lama e galhos de árvores, até localizarem o menino sem camisa, atolado em um lamaçal até a altura da cintura e sem conseguir sair.

Criança de 11 retirada com segurança

Os agentes conseguiram retirar a criança em segurança. O garoto apresentava sinais de frio intenso, mas não tinha ferimentos aparentes. Durante o atendimento, relatou que havia se perdido na mata e que permanecia no local desde o período da tarde. Em alguns momentos, apresentava falas desconexas e afirmou que sua mãe o teria levado até a região.

A criança indicou aos guardas onde morava. Na residência, a mãe informou que o filho estava fora de casa desde as 13 horas e que havia adormecido.

Após ser retirado da mata, o menino tomou banho, trocou de roupa e foi encaminhado, juntamente com a mãe, para atendimento médico na UPA São José. Em seguida, ambos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária.

Após a análise da autoridade policial, a mulher foi liberada e responderá pelo crime de abandono de incapaz.

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