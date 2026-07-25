Na noite de sexta-feira (24), familiares, amigos e pessoas sensibilizadas se reuniram em frente ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, para uma corrente de oração pela recuperação de Kayan Nicolas do Prado Garcia, de 20 anos.

Em um gesto de fé e esperança, dezenas de pessoas pediram por um milagre. Infelizmente, neste sábado (25), Kayan não resistiu às complicações causadas pela meningite. A informação foi confirmada pela mãe do jovem por meio das redes sociais.

A pedido da família, não serão divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento. A despedida deixa familiares e amigos profundamente abalados e transforma a corrente de oração em um símbolo da solidariedade e do carinho demonstrados à família durante os últimos dias. O Portal Novo Momento manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de profunda dor.