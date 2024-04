Dia do Café e morte de García Marquez marcam semana

A semana de 14 a 20 de abril começa com um bom café. Afinal, neste domingo (14), comemora-se o Dia Mundial do Café, a bebida mais popular do brasileiro. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), o consumo médio anual por pessoa era de quase cinco quilos de café torrado e moído em 2019.

O calendário segue com o Dia Mundial do Desenhista, comemorado no dia 15 de abril em referência ao aniversário do multiartista renascentista Leonardo da Vinci. A gente aproveita a ocasião para dedicar o dia ao cartunista Ziraldo, que nos deixou no último dia 6. Aos 91 anos, Ziraldo teve atuação relevante como jornalista em defesa da democracia enfrentando a censura na ditadura militar por meio do jornal O Pasquim.

A quarta-feira, 16, é o Dia Mundial da Voz. Em 2021, os dubladores Fátima Brandão (dona da voz que fez She-Ra) e Isaac Bardavid, reconhecido pelas dublagens do ranzinza Wolverine (X-Men) e do saltitante Tigrão (Ursinho Pooh) falaram sobre o tema.

Dez anos sem Gabriel García Márquez

A morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez completa 10 anos na quinta-feira, 17. Autor de uma produção reconhecida internacionalmente, entre elas o aclamado Cem Anos de Solidão, Márquez ganhou o Nobel de Literatura em 1982 pelo conjunto de sua obra.

Em entrevista à EBC, em 2014, o jornalista e escritor moçambicano Mia Couto comentou a partida do autor colombiano. E foi taxativo:

“Ele está vivo, pois tem uma obra que vai durar para sempre”, disse Mia Couto.

Sábado, dia 19 de abril, é o Dia dos Povos Indígenas. A reportagem da Radioagência Nacional conta como, em julho de 2022, a Lei 14.402/22 definiu 19 de abril como o Dia dos Povos Indígenas e não mais Dia do Índio. A decisão do Congresso Nacional busca valorizar a cultura e os saberes dos povos originários.

Outras duas datas comemorativas da semana são diretamente ligadas a artistas brasileiros. O dia 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a Monteiro Lobato. Já o dia 20 de abril é marcado pelo chamado Dia do Disco (uma homenagem ao músico Ataulfo Alves). AGÊNCIA BRASIL