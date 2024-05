No próximo dia 25 de maio, celebra-se o Dia do Geek, uma data dedicada a homenagear e unir os apaixonados por cultura pop, tecnologia, jogos e tudo o que envolve o universo geek.

A WD BLACK há anos vem apoiando os geeks em suas aventuras com SSDs de ponta para garantir que tenham o melhor desempenho em mãos, independentemente do console, sem se preocupar com memória e armazenamento.

Confira abaixo as recomendações da WD BLACK para este Dia do Geek:

Cartão de Expansão WD_BLACK™ C50 para Xbox™

Para os fãs de Xbox, O Cartão de Expansão WD_BLACK C50 aproveita a Xbox Velocity Architecture™. Com capacidades de 512 GB a 1 TB1, o cartão é oficialmente licenciado pela Xbox. Além disso, fornece desempenho similar ao do armazenamento interno do seu Xbox Series X|S, por isso não precisa se preocupar com a compatibilidade nem com a abertura do console para instalar.

SSD WD_BLACK SN850P NVMe™ para consoles PS5®

Licenciado oficialmente para o console PlayStation®5, o SSD WD_BLACK SN850P NVMe™ para consoles PS5® permite que os gamers armazenem mais títulos com instalação sem preocupações. São até 4 TB1 de armazenamento para manter mais dos seus jogos favoritos com um dissipador de calor otimizado feito especialmente para o slot M.2 do PS5®.

SSD WD_BLACK SN770M NVMe™

Esse é para quem gosta de jogar no PC. Expanda o armazenamento de dispositivos de jogo portátil ou mesmo notebooks compatíveis com M.2 2230 com o SSD WD_BLACK™ SN770M NVMe com até 2 TB1 de armazenamento. Esse SSD oferece uma experiência imersiva com recursos exclusivos de jogos, incluindo PCIe® Gen 4.03, tecnologia nCache™ 4.0 da Western Digital e Suporte a DirectStorage da Microsoft.

SSD WD_BLACK SN850X NVMe™ COM HEATSINK

Mais uma opção para quem joga no computador. Este SSD feito especialmente para jogos vem em capacidades de 1 TB a 4 TB1, com dissipador de calor opcional nas unidades de 1 TB e 2 TB para ajudar a sustentar o desempenho máximo para um jogo mais consistente. O WD_BLACK SN850X alcança velocidades de até 7300 MB/s2 para uma gaming experience de elite.

1. 1 GB = 1 bilhão de bytes e 1 TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real para o usuário pode ser menor, dependendo do ambiente operacional.

2. Baseado na velocidade de leitura. 1 MB/s = 1 milhão de bytes por segundo. Baseado em testes internos; o desempenho pode variar dependendo do dispositivo host, das condições de uso, da capacidade da unidade e de outros fatores.

Especificações do produto sujeitas a alterações sem aviso prévio. As imagens mostradas podem variar de produtos reais.

Nem todos os produtos podem estar disponíveis em todas as regiões do mundo.

© 2024 Western Digital Corporation ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Western Digital, o design da Western Digital, o logotipo da Western Digital, SanDisk Extreme, SanDisk Ultra e WD_BLACK são marcas registradas ou marcas comerciais da Western Digital Corporation ou de suas afiliadas nos EUA e/ou em outros países. A marca microSD e o logotipo são marcas comerciais ou marcas registradas da SD-3C, LLC. A marca nominativa NVMe é uma marca comercial da NVM Express, Inc., USB Type-C é uma marca registrada da USB Implementers Forum. Xbox e Xbox Velocity Architecture são marcas registradas do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas são propriedade de seus respectivos proprietários.