Estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo revelam que Sumaré registrou uma queda significativa de 47,5% no número de roubos de veículos no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados mostram que os crimes caíram de 187 ocorrências em 2023 para 98 em 2024.

Nos últimos anos, Sumaré criou a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) para atender ocorrências de maior grau de periculosidade, ampliou o sistema de videomonitoramento, a instalação de câmeras inteligentes nas principais entradas e saídas da cidade, e potencializou a Central de Comunicação e Monitoramento da Guarda Municipal. Tais medidas contribuíram para a redução do índice criminal, explicou o prefeito Luiz Dalben.

As operações de fiscalização e ronda ostensiva também foram intensificadas, contribuindo para a queda nas estatísticas de criminalidade.

A Guarda Municipal tem recebido investimentos em capacitação, atualização de equipamentos e fornecimento de novos uniformes e itens de segurança.

O prefeito Luiz Dalben frisou o empenho conjunto das autoridades e a eficácia das medidas adotadas. “Essa redução expressiva no número de roubos de veículos reflete o compromisso da nossa gestão com a segurança. Estamos trabalhando incansavelmente em parceria com as forças de segurança do município e do governo do Estado para tornar nossa cidade um lugar mais seguro para todos”, disse.

O deputado estadual Dirceu Dalben, reiterou seu apoio às iniciativas voltadas para o combate à criminalidade. “É gratificante ver que nossos esforços estão rendendo frutos positivos. A redução no número de roubos de veículos é um indicativo claro de que estamos no caminho certo. Vamos continuar trabalhando em conjunto com a Polícia Civil e com o governo do Estado para sempre buscar a redução de crimes”, afirmou.

Eder Dalben, chefe de Gabinete, comentou as ações específicas que têm contribuído para a melhoria da segurança em Sumaré. “Investimentos em equipamentos, capacitação de pessoal e modernização das estruturas de segurança têm sido prioridades na administração. A recente aquisição de armamento para a Guarda Civil Municipal é apenas uma das muitas medidas que temos adotado para fortalecer a segurança pública em nossa cidade.”

Sumaré conquistou recentemente 50 pistolas e duas carabinas para a Guarda Civil Municipal. O armamento é usado pela corporação no combate ao crime.