O dia que marca o combate ao tabaco é celebrado apenas no último dia de maio, mas as ações de conscientização estão presentes ao longo de todo o mês e têm a missão de reforçar o compromisso de alertar a população para o uso excessivo do cigarro em todas as suas versões. “Maio sem fumaça” é o mote da campanha do Grupo SOnHe em 2024, que chega em dois pontos de grande circulação de pessoas da cidade: o Aeroporto Internacional de Viracopos e o Terminal Rodoviário de Campinas. Nesta sexta-feira, 24/05, o pulmão gigante estará em Viracopos, das 8 às 16 horas, ilustrando o alerta sobre os malefícios do cigarro. O Grupo SOnHe também levará a conscientização às pessoas por meio de panfletos informativos e uma abordagem direcionada dos profissionais.

No Brasil, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), de 2019, 12,8% das pessoas se apresentavam como fumantes. Embora o número de tabagistas tenha caído mais de 35% desde 2010, o uso do cigarro eletrônico cresceu 600% nos últimos seis anos, especialmente entre os jovens. O cigarro ainda é a maior causa evitável de mortes, sendo responsável por mais de 8 milhões anualmente em todo o mundo. O câncer de pulmão é a principal causa de morte em função do cigarro e é o segundo mais incidente no mundo, sendo responsável, segundo a OMS, 2,2 milhões de novos casos por ano, o que representa 11,4% dos casos de câncer registrados mundialmente. No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) é de que entre 2023-2025 devam ser diagnosticados 15 mil novos casos por ano de câncer de pulmão. Débora Curi, oncologista clínica do Grupo SOnHe, alerta para o fato de o tabagismo ser responsável por 443 mortes por dia no Brasil. “Quanto mais nós conseguimos sensibilizar as pessoas, melhor. Conscientizar as crianças é fundamental para que a gente tenha uma redução no número de novos fumantes. É agir no presente pensando no futuro”, pontua a oncologista.

O pulmão gigante e inflável do Grupo SOnHe circulará por Campinas e região ao longo de todo o mês, levando conscientização de forma gratuita para as pessoas por meio da vivência na observação do pulmão e das orientações recebidas por meio de materiais explicativos e de conversa com integrantes da equipe.

Sobre o Grupo SOnHe

O Grupo SOnHe – Oncologia e Hematologia nasceu em 29 de maio de 2017 e é formado por oncologistas e hematologistas que fazem atendimento oncológico alinhado às recentes descobertas da ciência, com tratamento integral, humanizado e multidisciplinar em importantes centros de tratamento de câncer em Campinas, como o Hospital Santa Tereza, Oncologia Vera Cruz e Hospital PUC-Campinas. O Grupo oferece excelência no cuidado oncológico e na produção de conhecimento de forma ética, científica e humanitária, por meio de uma equipe inovadora e sempre comprometida com o ser humano. O SOnHe é formado por 15 especialistas sendo três deles com doutorado e três com mestrado. Fazem parte do grupo os oncologistas André Deeke Sasse, David Pinheiro Cunha, Vinícius Correa da Conceição, Vivian Castro Antunes de Vasconcelos, Rafael Luís, Susana Ramalho, Leonardo Roberto da Silva, Higor Mantovani, Débora Curi, Isabela Pinheiro, Amanda Negrini, Laís Feres e Nayara Nardini e pelas hematologistas Lorena Bedotti e Jamille Cunha. Saiba mais: no portal www.sonhe.med.br e nas redes sociais.

Serviço:

Pulmão Gigante circula por Campinas no mês de combate ao tabaco

Data: 10/05

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Terminal Rodoviário de Campinas – Rua Dr. Pereira Lima, 85 – Vila Industrial

Data: 24/05

Horário: das 8 às 16 horas

Local: Aeroporto Internacional de Viracopos – Rodovia Santos Dumont, km 66