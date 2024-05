O Galleria Shopping recebe nesse final de semana o primeiro Arraial de 2024. De 24 a 26 de maio (sexta a domingo), o estacionamento do centro de compras dá lugar a barracas de comidas típicas do Nordeste e de brincadeiras juninas que prometem fazer a alegria do público, que terá acesso gratuito ao evento. Durante todo o final de semana, haverá a apresentação de diversos shows, bandas de forró, além de duplas sertanejas.

O Arraial no Galleria Shopping resgata uma tradição popular importante, com brincadeiras como pescaria, boca do palhaço, tomba lata e argola. O evento contará ainda com cervejarias artesanais, praça de alimentação completa, área kids e um espaço pet-friendly.

Segundo o organizador João Paulo Silva, o objetivo do evento é levar diversão para toda a família. “Da padronização das barracas às atrações artísticas, tudo foi pensado para que o Arraial no Galleria Shopping seja mais um marco na história dos festejos populares de Campinas”, afirma.

Na sexta e no sábado o evento começa às 11h e segue até às 22h. No domingo a festa começa às 11h e vai até às 20h. A programação de shows tem início às 17h de sexta-feira com Tom Santana e Trio (forró). Às 20h é a vez da dupla sertaneja Pamela Paz & Denilson. No sábado Tom Santana e Trio voltam para abrir a festa às 12h; logo depois, às 15h, tem Rock N’Roça e às 20h super show com Lorena Alexandre – Tributo Marília Mendonça. No domingo, às 13h, tem Forró Di Casa e às 17h, no encerramento, super show com Trio Virgulino. “Vamos abrir o calendários de arraiás com muita comida e música boa; temos certeza que o público vai adorar a festa”, finaliza o organizador.

SERVIÇO

Arraial Galleria Shopping

Estacionamento do Galleria Shopping

Av. Bailarina Selma Parada, 505 – Jardim Nilópolis, Campinas (SP)

Horários

Sexta-feira (24/05), das 11h às 22h

Sábado (25/05), das 11h às 22h

Domingo (26/05), das 11h às 20h

Confira a programação:

Sexta 24/05

11H – Abertura do evento

17h – Tom Santana e Trio ( forró)

20h – Pamela Paz & Denilson

Sábado 25/05

11h – Abertura do Evento

12h – Tom Santana e Trio ( forró)

15h – Rock N’Roça

20h – Super Show Lorena Alexandre – Tributo Marília Mendonça

Domingo 26/05

11h – Abertura do Evento

13h – Forró Di Casa

17h – Super Show Trio Virgulino

Entrada gratuita