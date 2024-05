Você conhece os reais benefícios dos principais suplementos e como eles agem no corpo? Especialmente para quem está começando na academia os nomes Glutamina, BCAA, Beta Alanina, Creatina podem parecer complexos, mas a GO3, marca de suplementos alimentares, nutricionais e esportivos, desmistificou as vantagens e ações dos quatro principais parceiros para você que está chegando neste universo, ou mesmo para quem está em busca de saúde e bem-estar.

Para Marina Delorenzo, nutricionista da GO3, a suplementação se destaca como uma ferramenta valiosa, oferecendo nutrientes essenciais de forma prática e concentrada para quem demanda por resultados rápidos, otimização de treinos e recuperação eficaz. Com o apoio de profissionais especializados, como nutricionistas, os praticantes de atividades físicas podem encontrar suplementos que atendam às suas necessidades específicas, seja para fortalecer a imunidade, melhorar a recuperação muscular ou aumentar a resistência durante os treinos.

Glutamina: Preserva, fortalece, recupera

Para aqueles que se dedicam aos treinos intensos e buscam resultados físicos, equilibrar a vida cotidiana com os objetivos de condicionamento pode ser desafiador. Sabe aquele treino pesado que deixou seus músculos cansados e doloridos? Isto também afeta as nossas bactérias do nosso intestino. De acordo com a nutricionista, a glutamina entra em ação para ajudar na recuperação muscular e fortalecendo a imunidade através do fornecimento de energia para as células intestinais. Desta forma os praticantes de atividade física podem voltar à academia no dia seguinte sem dores excessivas. “Este aminoácido é muito utilizado na nutrição por sua capacidade de restaurar a mucosa intestinal, promovendo uma saúde gastrointestinal equilibrada”, destaca.

E quando se trata da Glutamina GO3, esses benefícios são potencializados. “Com uma fórmula desenvolvida para garantir a pureza e eficácia do produto, o suplemento é especialmente formulado para atender às demandas de atletas, praticantes ou apenas quem busca saúde”, afirma Marina. Ainda segundo a especialista, além de oferecer os benefícios tradicionais, como preservação muscular e melhora da imunidade, o aminoácido da GO3 possui alta qualidade e pureza, sem adição de corantes, aromatizantes ou conservantes.

BCAA: Protege, recupera, sintetiza

Os BCAA, compostos pelos aminoácidos essenciais leucina, isoleucina e valina, são como os melhores amigos dos músculos, segundo a nutricionista. Cruciais na síntese proteica e na proteção da massa muscular, são amplamente apreciados por atletas e praticantes de atividades físicas. A especialista destaca que o suplemento pode ser importante para manter os níveis de energia durante treinos intensos, contribuindo para um desempenho consistente. “Estes aminoácidos podem ajudar durante os treinos mais intensos acelerando sua recuperação depois de cada sessão e promovendo a síntese proteica”, explica.

Para Marina, a linha de BCAA 8:1:1 da GO3 proporciona uma proporção ideal desses aminoácidos, garantindo uma absorção eficaz e resultados mais rápidos. “Com a inclusão de vitamina em sua fórmula, o suplemento potencializa o metabolismo dos aminoácidos, promovendo uma recuperação muscular mais eficiente e uma síntese proteica otimizada”, conta a nutricionista.

Beta-Alanina: desempenho, resistência, disposição

Já sobre a Beta-Alanina, Marina explica que o suplemento é um aminoácido não essencial reconhecido por sua capacidade de aumentar os níveis de carnosina nos músculos, como um impulso extra para o seu desempenho esportivo. “Este aumento de carnosina auxilia na redução daquela sensação de ‘queimação’ durante os exercícios, prolongando o tempo de exercício até a exaustão”, afirma.

Enquanto pode ser encontrado em pequenas quantidades em alimentos como carne bovina, frango, laticínios, a quantidade disponível nessas fontes é insuficiente para proporcionar os benefícios observados com a suplementação direta. E é aí que entra o papel dos suplementos de beta-alanina, oferecendo uma dose concentrada desse aminoácido para otimizar o desempenho atlético.

“Imagine ter um suprimento extra de energia e resistência sempre que precisar enfrentar um treino desafiador. Com a beta-alanina, isso se torna realidade”, afirma Marina. A nutricionista explica que este aminoácido age como um impulsionador natural do desempenho físico, permitindo que os atletas e praticantes ultrapassem seus limites e alcancem novos patamares em seus treinos. Além disso, a Beta-Alanina GO3 é especialmente desenvolvida para fornecer esses benefícios de forma eficaz e segura. Com uma fórmula de alta qualidade, o suplemento oferece um aumento notável na resistência e desempenho atlético.

Creatina: Força, Agilidade, Desempenho

A creatina é um dos suplementos mais conhecidos e utilizados no meio esportivo, sendo uma aliada poderosa para quem busca aumentar a força, potência, resistência muscular, além de também promover a saúde cognitiva e prevenir a perda de massa muscular no envelhecimento, segundo a nutricionista. “Este composto é fundamental para a produção de energia rápida nos músculos durante atividades de alta intensidade e curta duração, como treinos de musculação e sprint”, explica. Além disso, o suplemento é reconhecido por seu papel na recuperação muscular e no aumento da força muscular, favorecendo o ganho de músculos de forma mais eficaz.

Marina destaca que na Creatina GO3 esses benefícios são otimizados. Com uma fórmula que utiliza 100% de creatina monohidratada, o suplemento é ideal para quem busca melhorar seus estoques intramusculares e aumentar a força muscular. Este composto é especialmente formulado para proporcionar um aumento de desempenho nos treinos, resultando em uma melhora significativa na performance esportiva. “E, para melhorar, a Creatina GO3 é livre de aditivos como corantes, aromatizantes ou conservantes, garantindo um produto de alta qualidade e pureza”, afirma.

