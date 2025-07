Doação de sangue será realizada em Nova Odessa no próximo dia 09 de agosto

A Prefeitura de Nova Odessa, em parceria com o Lions Club e o Hemocentro do Hospital de Clínicas da Unicamp, promove no dia 09 de agosto (sábado) mais uma edição da campanha de doação de sangue no município. A coleta será realizada das 8h30 às 12h, no Ambulatório de Especialidades Médicas, localizado na Avenida João Pessoa, nº 833, ao lado da Prefeitura.

Para doar, é necessário apresentar documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, ter mais de 50kg e idade entre 16 e 69 anos, sendo que menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal. A orientação é que o voluntário esteja bem alimentado, tenha dormido e não tenha ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Pessoas que estejam gripadas, com febre ou que tenham feito tatuagem ou piercing recentemente devem aguardar o prazo mínimo indicado pelo Hemocentro.

A ação é aberta à população e tem como objetivo colaborar com o abastecimento do banco de sangue da Unicamp, que atende pacientes de Nova Odessa e de diversos municípios da região.

