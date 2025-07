Prefeitura inicia obras de pavimentação da Rua Marco Campari

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), deu início às obras de pavimentação asfáltica da Rua Marco Campari, no bairro São Luiz. O serviço será executado no trecho entre os cruzamentos com a Rua São Vito e a Rua Joaquim Rocha Júnior, em um espaço que antes era de grama.

Os trabalhos começaram com a etapa de limpeza da via. Os próximos passos compreendem a construção de um trecho de galeria pluvial, implantação de guias e calçadas e, por fim, a aplicação da massa asfáltica.

“Essa obra de pavimentação vai melhorar a mobilidade no bairro São Luiz, facilitando o trânsito de pedestres e veículos, melhorando o acesso das famílias e contribuindo para a valorização da região. Esse tipo de obra traz um impacto direto na qualidade de vida da população, com mais segurança, conforto e infraestrutura”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Além da Rua Marco Campari, a Sosu vai pavimentar também um trecho da Rua Luiz Panaro, na mesma região. Juntas, as obras têm investimento total de R$ 405.100,53, sendo R$ 287.306,00 provenientes de emenda parlamentar intermediada pela ex-vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e R$ 117.794,53 de contrapartida da Prefeitura.

O acompanhamento técnico e documental da obra é executado pela Secretaria de Gestão de Convênios. “Além de viabilizar os recursos junto ao Governo Federal, nosso papel é garantir que todas as etapas do projeto sejam rigorosamente acompanhadas, desde a formalização do convênio até a entrega da obra e a prestação de contas. Assim, garantimos que todas as fases ocorram com transparência, dentro dos prazos e com responsabilidade, atendendo todas as exigências e entregando um serviço de qualidade para a população”, ressaltou o secretário Vinícius Zerbetto.

