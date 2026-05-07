Ocorrências atendidas pela PM resultaram na apreensão de cocaína, crack, maconha, “dry” e dinheiro

A Polícia Militar, por meio do 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), registrou duas ocorrências de tráfico de drogas na tarde de quarta-feira (6), em Sumaré. As ações resultaram na prisão de dois homens e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e um aparelho celular.

A primeira ocorrência aconteceu no Parque Virgílio Basso, onde equipes policiais abordaram dois indivíduos em uma viela durante patrulhamento. Com um dos suspeitos foram encontrados entorpecentes e R$ 300 em dinheiro. O segundo abordado portava porções de cocaína e R$ 16, afirmando ter adquirido a droga no local.

Durante varredura em uma área de mata próxima, os policiais localizaram mais entorpecentes escondidos. Com apoio do BAEP Canil e utilização de cão farejador, foram encontrados mais porções de cocaína, crack e “dry”, além de R$ 40 em espécie. Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de R$ 345, 96 gramas de cocaína, 16 gramas de crack e 6 gramas de “dry”. Um dos abordados foi liberado, enquanto o outro, de 36 anos, permaneceu preso.

Já a segunda ocorrência foi registrada na Vila Soma. Durante patrulhamento pela Avenida Soma, os policiais visualizaram um indivíduo saindo de um imóvel conhecido pelo tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito dispensou uma bolsa e tentou fugir, sendo detido após breve acompanhamento.

Segundo a PM, o homem confessou que realizava o tráfico e indicou que os entorpecentes estavam na bolsa abandonada. Durante a averiguação, foram localizados drogas, dinheiro e um aparelho celular. Foram apreendidos R$ 73,80, 36 gramas de cocaína, 18 gramas de crack, 26 gramas de maconha e 6 gramas de “dry”. O suspeito, de 23 anos, foi encaminhado ao Plantão Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.