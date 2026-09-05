Um homem se feriu foi atendido no hospital em Santa Bárbara d’Oeste depois de levar três tiros na noite desta sexta-feira em uma adega.

O caso foi no bairro Santa Rita. Abaixo resenha da Guarda Municipal.

Homem ferido com 3 tiros

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Por voltas das 21h, da noite de ontem 04/09/26, uma equipe da Gcm foi acionada a comparecer no PS Dr Edson Mano, pois havia dado entrada na unidade hospitalar uma vítima, gênero masculino com ferimentos de arma de fogo. Entrevistado pelos patrulheiros a vítima de 30 anos alegou que estava numa adega se nome Malibu pelo bairro Vista Alegre, quando dois indivíduos o interpelaram por motivo de uma divida e iniciaram uma discussão.

No auge do conflito um dos indivíduos sacou de revólver e desferiu 3 tiros na direção G. acertando a perna. O suspeito armado fugiu num veículo gol cor prata.

O outro suspeito de posse de uma motoneta atropelou a vítima alvejada e evadiu também tomando rumo ignorado. Populares socorreram a vitima ate o pronto socorro municipal. G. conseguiu identificar os suspeitos mencionado endereços onde residiam mas não foram localizados. A vítima permaneceu em atendimento médico e os dados foram apresentados no plantão policial.