HM e Prefeitura levam Cad Único a pacientes internados

Hospital Municipal e Prefeitura de Americana levam Cadastro Único a pacientes internados em situação de vulnerabilidade

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Um trabalho realizado em parceria entre o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana tem facilitado o acesso de pacientes internados em situação de vulnerabilidade social ao Cadastro Único para programas sociais do município e do Governo Federal. A iniciativa permite que o cadastramento ou a atualização dos dados sejam realizados dentro do próprio hospital, diretamente no leito. Com isso, pacientes que teriam dificuldade para se deslocar até um serviço de atendimento, seja pela própria condição de saúde ou pela situação de vulnerabilidade, podem realizar o procedimento durante a internação.

A iniciativa é realizada por meio da atuação conjunta entre o Serviço Social do HM e a equipe responsável pelo Cadastro Único no município. A identificação das situações que demandam o atendimento ocorre durante as visitas realizadas pelo Serviço Social aos pacientes internados. Quando a equipe identifica uma situação de extrema vulnerabilidade social e a necessidade de inclusão ou atualização do Cadastro Único, o serviço municipal é acionado. A equipe responsável, então, vai até o hospital para realizar o atendimento junto ao paciente.

Segundo Lucineide Silva, profissional que atua no setor de Cadastro Único e como assistente social no HM, essa iniciativa facilita o acesso de pessoas que, em razão de sua condição social ou da própria situação de saúde, poderiam encontrar dificuldades para procurar o serviço presencialmente.

“O Cadastro Único é uma porta de acesso a diferentes programas e benefícios sociais, tanto do município quanto do Governo Federal. Quando identificamos uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade que está internada e precisa fazer o cadastro ou atualizar seus dados, nossa equipe pode ir até o hospital para realizar esse atendimento. Muitas vezes, são pessoas em situação de rua ou que teriam dificuldade para se deslocar até o serviço. Fazer o cadastro no próprio hospital facilita esse processo e permite que o paciente tenha esse encaminhamento enquanto ainda está internado”, explicou.

O Cadastro Único é utilizado como instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda e permite o acesso a diferentes programas sociais, conforme os critérios estabelecidos para cada benefício. Entre os programas citados pela equipe estão o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas idosas e pessoas com deficiência que atendam aos critérios previstos na legislação.

A realização ou atualização do Cadastro Único não significa a concessão automática dos benefícios. Após o cadastramento, as informações são analisadas pelos programas sociais, que verificam, de acordo com seus critérios específicos, se o usuário ou a família atende aos requisitos para acesso.

A coordenadora do Serviço Social do Hospital Municipal, Cristiana Freitas, ressalta que a atuação da equipe vai além do acompanhamento das demandas relacionadas à internação, considerando também os aspectos sociais que envolvem o paciente e sua família.

“O Serviço Social atua na perspectiva do cuidado integral, buscando compreender o paciente para além de sua condição clínica. Durante as visitas aos leitos, nossa equipe procura identificar situações de vulnerabilidade social, ausência de acesso a direitos, fragilização de vínculos e outras demandas que possam impactar diretamente a continuidade do cuidado após a alta hospitalar. Levar o atendimento até o leito significa garantir acesso, fortalecer a rede de proteção social e, principalmente, reconhecer que o direito à saúde está diretamente relacionado às condições sociais em que a pessoa vive. Essa parceria demonstra, na prática, a importância do trabalho integrado entre Saúde e Assistência Social. Quando as políticas públicas trabalham de forma articulada, conseguimos identificar necessidades de maneira mais rápida, reduzir barreiras de acesso e oferecer uma atenção mais humanizada, especialmente às pessoas que se encontram em situações de maior vulnerabilidade”, afirmou Cristiana.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destaca que a ação contribui para reduzir barreiras de acesso aos serviços e benefícios sociais.

“Essa ação representa o compromisso da Prefeitura de Americana em garantir que o acesso às políticas públicas aconteça de forma humanizada e para todos. A partir da identificação, pelo Hospital Municipal, de pacientes internados em situação de vulnerabilidade, a equipe do Cadastro Único é acionada para realizar o atendimento no próprio hospital, evitando que a condição de saúde ou a impossibilidade de deslocamento seja uma barreira para o acesso aos seus direitos. É o poder público chegando onde as pessoas estão e fortalecendo a nossa rede de proteção social”, ressaltou.

Para o diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, a parceria demonstra a importância da integração entre as políticas públicas de saúde e assistência social.

“A Saúde e a Assistência Social estão diretamente relacionadas quando falamos do cuidado integral às pessoas, um dos princípios que orientam a atuação do SUS. Em situações de vulnerabilidade, o acesso a um benefício ou a um serviço social pode fazer diferença na vida do paciente e de sua família. Essa parceria permite que o Hospital Municipal reconheça essas necessidades durante a internação e articule o atendimento com a rede de assistência, levando o serviço até quem, naquele momento, não teria condições de buscá-lo por conta própria. Dessa forma, conseguimos oferecer um cuidado que considera não apenas a condição de saúde, mas também a realidade social de cada paciente, orientando e encaminhando para os serviços e políticas públicas disponíveis”, destacou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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