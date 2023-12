Dupla em moto taca fogo na Estátua da Havan

Duas pessoas em uma motocicleta Honda Biz foram flagradas

ateando fogo na Estátua da Liberdade da Havan, localizada na Jorge Teixeira, em Porto Velho. Era por volta das 4h desta quinta-feira, 14, quando as câmeras de monitoramento registraram a presença da dupla no local.

Elas descem do veículo, vão até a Estátua e, enquanto uma retorna para a Biz, a outra coloca o fogo. Em seguida, fogem do local pela contramão.

“Lamentavelmente, acordamos com essa triste notícia. Temos duas megalojas em Porto Velho, temos um carinho imenso pela cidade e pelo estado de Rondônia. Isso é um crime, um fato isolado. Mas, vamos trabalhar agora para identificar e punir quem fez isso com nossa Estátua”, diz o dono da Havan, Luciano Hang.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, assim como a Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para iniciar as investigações e identificar a dupla criminosa.

“Solicitamos a toda população de Porto Velho e região para que, quem tiver informações sobre o paradeiro dessas pessoas, denunciar para que possamos localizar o mais breve possível”, pede o empresário.

Recompensa

A Havan oferece recompensa de R$ 100 mil para quem repassar informações sobre os criminosos. Todas as denúncias podem ser feitas, com absoluto sigilo, pelo WhatsApp de Denúncia (47) 98825-2096.

