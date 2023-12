Partido mais cobiçado em Americana neste 2o semestre, o Avante

já foi alvo de ‘ataques’ em duas frentes pelo menos. Zé Odécio toca o partido desde a eleição anterior e conseguiu eleger sua filha, Nathália Camargo em 2020.

Odécio esclarece: “A estadual foi renovar nossa nominata porque todas vencem sempre 31/12. E encontrou algumas inconsistências em nomes de filiados que constavam na nossa diretoria primária. Este pequeno problema já está sendo resolvido pelo advogado do partido dr Rafael Possobom”, disse.

A primeira tentativa de se ‘tomar’ o partido do time de Odécio foi por especulações em torno da fusão do Avante com o Solidariedate, mas o processo previsto ainda não aconteceu e não deve mais acontecer para as eleições de 2024.

Apesar de estar no mandato e ser filiada, Nathália ainda não é nome dado como certo. Ela poderia ir para o MDB ou compor algum partido mais robusto na busca pela reeleição.

A segunda boataria em torno da ‘queda’ do time Zé Odécio foi esta semana, com pelo menos um grupo da cidade ‘contabilizando’ o Avante como parte da base do candidato a prefeito em 2024. A cidade deve ter no ano que vem pelo menos 3 candidaturas mais fortes na disputa pela sucessão do prefeito Chico Sardelli (sem partido)- ele também candidato.

