Educação de Americana divulga calendário de festas juninas nas escolas

A melhor época do ano está prestes a começar nas escolas da rede municipal de Americana. Vem aí as festas juninas e julinas, e há opções abertas ao público e fechadas para pais e demais responsáveis.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comentou a programação. “As festas juninas e julinas nas escolas são sempre muito aguardadas pela comunidade escolar e por toda sociedade americanense. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi gostam de prestigiar os eventos, que reforçam o papel de nossas unidades como espaços de convivência, alegria, cultura e aprendizado”, declarou.

As festas juninas e julinas nas escolas contam com apresentações musicais e de dança das crianças e adolescentes, barracas com comidas típicas, brincadeiras e bingos. Confira o calendário das festividades:

Abertas ao público

8 de junho, das 10h às 15h – festa da Casa da Criança Maíra e da Creche Wanda Polo Müller, na Casa da Criança Maíra

8 de junho, das 15h às 21h – CAIC Prof. Sylvino Chinelatto

8 de junho, a partir das 17h30 – EMEF Florestan Fernandes

22 de junho, das 12h às 18h – Casa da Criança Manacá

29 de junho, a partir das 12h – EMEF Prof. Milton Santos

29 de junho, a partir das 14h – EMEF Paulo Freire

29 de junho, a partir das 14h30 – Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”

5 de julho, à noite – EMEF Darcy Ribeiro

Para o público interno

7 de junho – EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho

8 de junho – CIEP Prof. Octávio César Borghi (CIEP Cidade Jardim)

12 de junho – Casa da Criança Tahira

18, 20 e 21 de junho – Casa da Criança Juriti

21 de junho – Casa da Criança Araúna

21 de junho – EMEI Carandá

22 de junho – Casa da Criança Aracy

22 de junho – Casa da Criança Curió

22 de junho – EMEI Sabiá

26 de junho – EMEI Batuíra

26 de junho – EMEI Ceci

26 de junho – EMEI Cunhataí

27 de junho – EMEI Manaí

28 de junho – Creche Chuí

28 de junho – EMEI Araçari

29 de junho – Casa da Criança Graúna

29 de junho – CIEP Prof.ª Maria Nilde Mascellani (CIEP Jaguari)

29 de junho – Creche Tupã

2 de julho – Creche Anajá

3 de julho – EMEI Corimbó

5 de julho – CIEP Prof.ª Philomena Magaly Makluf Rossetti (CIEP São Vito)

