Prefeito Chico inaugura nova UBS do Parque da Liberdade

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta quarta-feira (29) a nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque da Liberdade, que leva o nome de “Dr. Adonis Berggren Comelato”. O atendimento ao público começa na segunda-feira (3), a partir das 7h30.

O espaço da nova unidade contempla três consultórios médicos, uma farmácia, salas para inalação, vacina, reunião, curativo e procedimentos de enfermagem, cozinha, recepção e depósito de material de limpeza, além de banheiros para funcionários e usuários, adaptados a pessoas com deficiência (PDC).

“Hoje é um dia especial e que nos deixa muito felizes. Entregamos à população uma nova Unidade Básica de Saúde e agradecemos pela paciência nesse período, porque o prédio que havia aqui precisou ser demolido. Com essa nova estrutura, tenho certeza de que os moradores do Parque da Liberdade e todo seu entorno serão totalmente beneficiados, com mais saúde e qualidade de vida com o atendimento perto de casa”, afirmou o prefeito Chico.

Os serviços prestados na unidade incluem atendimentos com médico de família, visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde, procedimentos gerais de enfermagem e aplicação de vacinas.

“Esta é mais uma das obras de grande importância, sei o quanto as pessoas necessitam do acesso aos serviços de saúde. E essa região toda está sendo amplamente beneficiada, porque muito em breve, além dessa unidade básica, também vamos entregar a UPA Dona Rosa, aqui pertinho”, lembrou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova UBS foi viabilizada por meio do programa Qualivida/Saúde, do Governo do Estado de São Paulo. Ao todo foram R$ 1.046.091,49 em investimentos, sendo R$ 835 mil de repasse estadual e R$ 211.091,49 de contrapartida do município. Os recursos foram intermediados pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris.

O deputado estadual Dirceu Dalben destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para compra de equipamentos para a unidade. Toda a tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“Esta unidade básica é um exemplo do compromisso do prefeito Chico e do vice Odir, de oferecer à população o que há de melhor em matéria de Saúde, proporcionando mais acesso aos serviços e em ambientes cada vez melhores. Fico orgulhoso de fazer parte dessa história, de uma gestão que não tem medido esforços para promover as melhorias necessárias e, com isso, ofertar à população americanense uma saúde digna, humana e de qualidade”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.