EMEB Vereador Avelino Xavier Alves “Poneis”, foi homenageada nesta quarta-feira (28) após conquistar o Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado; unidade também obteve a maior nota do município no IDEB 2025

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A Prefeitura de Nova Odessa realizou, na tarde desta quarta-feira (28/10), uma cerimônia especial na EMEB Vereador Avelino Xavier Alves “Poneis”, para celebrar a conquista do Prêmio Excelência Educacional, concedido pelo Governo do Estado de São Paulo. A escola recebeu uma placa de reconhecimento pelo desempenho no Índice de Excelência Educacional (IEE), no qual alcançou a nota 7,22, superando a meta estabelecida e conquistando o reconhecimento de “Escola Ouro”.

A homenagem reuniu a comunidade escolar, professores, alunos e familiares, além do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho; do secretário municipal de Educação, Luiz Miguel Garcia; do secretário-adjunto Vagner Santos; do secretário de Obras, Gustavo Valente; do secretário de Governo, Odair Dias, e do vereador Marcelo Maito. A entrega da placa, que destacou o trabalho coletivo desenvolvido pela unidade, foi feita pelo coordenador dirigente regional de Ensino de Americana, Haroldo Ramos Teixeira, que representou a Secretaria Estadual de Educação.

O reconhecimento integra o programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa do Governo do Estado voltada ao fortalecimento da alfabetização e à melhoria dos indicadores de aprendizagem. A escola já havia sido contemplada com o Prêmio Excelência Educacional em março deste ano, durante solenidade estadual realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo. A entrega da placa nesta quarta-feira marcou a celebração da conquista junto aos profissionais, estudantes e famílias que fazem parte do cotidiano da unidade.

Para o prefeito Leitinho, a premiação representa o resultado de um trabalho construído diariamente nas salas de aula. “Uma conquista como essa tem um significado muito especial, porque é resultado do compromisso de professores, gestores, funcionários, alunos e famílias. A escola é o lugar onde construímos oportunidades e transformamos vidas. Receber esse reconhecimento é motivo de orgulho para Nova Odessa e mostra a importância de continuar investindo na qualidade da educação pública”, destacou.

Emeb foi Destaque no IDEB

Além da premiação estadual, a EMEB Vereador Avelino Xavier Alves também se destacou nos resultados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), divulgado pelo Ministério da Educação. Na avaliação de 2025, a unidade alcançou a nota 7,3 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o melhor desempenho entre as escolas municipais de Nova Odessa.

Outras unidades também obtiveram resultados expressivos, entre elas a EMEB Professora Haldrey Michelle Bueno, com 7,2, e a EMEB Dante Gazzetta, com 7,1. As demais escolas municipais também registraram seus resultados: EMEB Professora Alzira Ferreira Delegá e EMEB Vereador Osvaldo Luiz da Silva, ambas obtiveram 6,9; EMEB Professora Augustina Adamson Paiva, 6,7; EMEB Professora Theresinha Antonia Malaguetta Merenda, 6,5; EMEB Prefeito Simão Welsh, 6,4; EMEB Professora Salime Abdo, 6,3; EMEB Professora Alvina Maria Adamson, 6,2; e EMEB Professora Almerinda Delegá Delben, 6,1. Esses números contribuem para orientar as ações de acompanhamento e aprimoramento da aprendizagem.

O Ideb é um dos principais indicadores de qualidade da educação básica brasileira. Calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), considera o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e os índices de aprovação escolar. Na edição de 2025, Nova Odessa registrou média de 6,6 nos anos iniciais do Ensino Fundamental da rede municipal, acima da média nacional de 6,18.

Já o Índice de Excelência Educacional, responsável pela premiação da escola, integra a política estadual de incentivo à alfabetização e considera resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP), associados a indicadores de participação e fluxo escolar.

O secretário municipal de Educação, Luiz Miguel Garcia, ressaltou que o reconhecimento da EMEB Avelino Xavier Alves deve servir de estímulo ao fortalecimento das práticas pedagógicas em toda a rede. “Esse resultado mostra a importância de acompanhar a aprendizagem, valorizar os profissionais e manter um trabalho pedagógico consistente. Nosso compromisso é reconhecer as boas experiências desenvolvidas nas escolas, promover a troca de conhecimentos entre as equipes e avançar continuamente para que todas as crianças tenham oportunidades de aprender e se desenvolver”, afirmou.

A premiação da EMEB Vereador Avelino Xavier Alves soma-se a outras conquistas da Educação de Nova Odessa. Em 2025, seis escolas municipais também foram reconhecidas pelo Governo do Estado por alcançarem as metas do Índice de Excelência Educacional. Os resultados reforçam a importância da atuação conjunta entre a Secretaria de Educação, as equipes escolares e as famílias na construção de uma educação pública de qualidade.

Leia Mais notícias da cidade e região