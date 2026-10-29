As obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” avançam nesta semana com a finalização da etapa de reforma do pátio de aeronaves e execução da drenagem. As intervenções integram o projeto de ampliação da capacidade operacional do terminal.

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A próxima fase vai incluir a substituição do sistema de balizamento luminoso e a instalação de sinalização vertical e demais dispositivos de auxílio à navegação, como o sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas duas cabeceiras – permitindo operações noturnas -, luminárias de LED com energia solar, modernização do farol rotativo e biruta iluminada.

As intervenções já compreenderam terraplanagem, alargamento da faixa preparada, implantação da área de giro, alargamento e pavimentação da pista de pousos e decolagens, adequação das taxiways, sinalização horizontal e implantação das áreas de segurança (RESAs) com plantio de grama.

Nesta primeira etapa das obras, serão investidos aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos. Os serviços são conduzidos pelo Consórcio Aeroporto Americana, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda.

Adriano fala do aeroporto

O secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, Adriano Alvarenga Camargo Neves, falou sobre o andamento dos trabalhos. “As obras estão sendo executadas de acordo com o cronograma elaborado pela empresa responsável, com o acompanhamento da Secretaria de Obras. Após a conclusão dos trabalhos, serão pleiteados os procedimentos junto aos órgãos competentes, visando a homologação desta etapa”, explicou.

O aeródromo será submetido aos procedimentos de inspeção, avaliação e homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Comando da Aeronáutica (COMAER), a fim de comprovar o atendimento aos requisitos técnicos, operacionais e de segurança aplicáveis.

Concluídos os procedimentos regulatórios e obtidas as autorizações necessárias, o aeroporto poderá ter sua classificação alterada para o código de referência 2C, possibilitando a operação de aeronaves de maior porte, como o ATR 42-300.

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