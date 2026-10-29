O feriado de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2/11), deve aumentar o movimento nas rodovias concedidas paulistas e exige atenção dos motoristas no planejamento das viagens. A ARTESP divulga a programação especial das concessionárias e operadoras de transporte.

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A expectativa é de que 19,1 milhões de veículos circulem pelas rodovias concedidas neste período.

Entre os trechos com maior movimentação prevista estão o sistema Anhanguera-Bandeirantes, com estimativa de 2,84 milhões de veículos, Motiva Sorocabana (1,8 milhão), Novo Litoral (1,4 milhão), Raposo Castello (1,3 milhão), Rodoanel Oeste (1,2 milhão), Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto (1,2 milhão) e Eixo SP (1,1 milhão).

A nova concessão da Rota Mogiana inicia a operação neste domingo (1º), com a transferência de aproximadamente 520 quilômetros de rodovias que cruzam 22 municípios nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto, anteriormente administradas pela concessionária Renovias ou sob responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-SP).

O motorista que vai viajar pelas rodovias da nova concessão não deverá ser impactado, pois um planejamento especial foi elaborado em conjunto entre as duas concessionárias e a ARTESP, para garantir a continuidade dos serviços de atendimento e segurança.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, estão previstas possíveis operações de reversão de pista, como as configurações 7×3 e 2×8, de acordo com a demanda.

Na Rodovia dos Tamoios, será mantida a operação com duas pistas para descida e duas para subida, enquanto trechos da SP-055 e da SP-098 também poderão receber medidas específicas para melhorar o fluxo.

As concessionárias irão operar com capacidade plena durante todo o feriado prolongado, incluindo as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário, CCO, Praças de Pedágio e monitoramento 24h. Postos de Atendimento aos Usuários e Áreas de Descanso para Caminhoneiros permanecerão abertas, com banheiros, álcool gel, material descartável, bebedouro e local de descanso.

A Operação Visibilidade contará com o posicionamento estratégico de viaturas nas rodovias, ampliando a agilidade no atendimento e a sensação de segurança, especialmente nos períodos de saída e retorno do feriado. E veículos operacionais, como guinchos, ambulâncias, veículos de inspeção, supervisão e apreensão de animais estarão à disposição para atender à demanda dos usuários.

Em caso de mudanças climáticas, é importante o motorista ficar atento às dicas de segurança dos agentes de tráfego.

Para reduzir impactos no trânsito, obras de conservação e rotina e a circulação de cargas excepcionais serão restringidas nos períodos de maior movimentação. Intervenções emergenciais permanecerão autorizadas conforme a necessidade operacional, garantindo a segurança viária dos usuários.

Ônibus intermunicipal e metropolitano no feriado

Para quem vai viajar de ônibus durante o feriado, a recomendação é comprar as passagens com antecedência e chegar cedo aos locais de embarque.

No transporte coletivo metropolitano, os ônibus irão operar normalmente no sábado e no domingo. Já na segunda-feira, a programação horária será semelhante à praticada aos domingos.

Transporte sobre trilhos

Para quem pretende aproveitar a programação de feriado na capital paulista e na região metropolitana, as linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda e 13-Jade, administradas pela iniciativa privada, terão operação normal no sábado e domingo. Na segunda-feira, feriado de Finados, os intervalos são semelhantes aos praticados aos domingos. Caso ocorra aumento de demanda, as operadoras estarão preparadas para incluir trens reserva na circulação.

O serviço Expresso Aeroporto manterá partidas a cada hora, nos dois sentidos, garantindo o deslocamento sobre trilhos até o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Na Linha 8-Diamante, entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda, do início da operação de sábado até a de domingo, haverá obras de manutenção.

O VLT da Baixada Santista funcionará no feriado seguindo a programação horária praticada aos domingos, com intervalo médio de 40 minutos.

A ARTESP vai monitorar as operações em tempo real, com a possibilidade de ajustes na oferta e nos serviços conforme a demanda.

Sobre a ARTESP

A ARTESP é a agência responsável por regular e fiscalizar a maior rede de sistemas de transporte sob concessão estadual do país.

A Agência tem atuação integrada em mais de 12 mil quilômetros de rodovias concedidas, 194 km de malha concedida em linhas de metrô, trem e o sistema de VLT da Baixada Santista, cerca de 52 mil ônibus, que compõem a frota regular (intermunicipal e metropolitano) e o serviço de fretamento (intermunicipal, metropolitano, escolar e próprio), além de 27 aeroportos regionais.

Com toda essa conexão, a Agência trabalha para melhorar a experiência do usuário, impulsionar a segurança viária e modernizar contratos e sistemas de mobilidade. O objetivo é contribuir para um transporte mais eficiente, seguro e conectado para milhões de pessoas em todo o Estado de São Paulo.

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