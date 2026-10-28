Definido o trajeto da Caravana de Natal da Coca-Cola em Americana

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A Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA 2026, que estará em Americana no dia 18 de novembro (quarta-feira), tem previsão de partida às 21h do Supermercado São Vicente do São Vito, localizado à Rua Rua João Bernestein, 630, para o desfile de luzes e magia pelas ruas e avenidas do município. A realização do espetáculo cenográfico conta com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Obras e Serviços Urbanos e da GAMA (Guarda Municipal de Americana), e da Polícia Militar.

O comboio inclui um caminhão cenográfico com efeitos sonoros, um caminhão com Papai Noel e Mamãe Noel, um caminhão com a temática de ursos, um caminhão cenográfico com elementos mágicos e painel de LED e outro com painel de LED e som.

O conjunto sairá da Rua João Bernestein em direção à Rua São Vito para acessar a Avenida da Saudade, percorrendo toda a via em direção ao Viaduto Ministro Ralph Biasi (Viaduto Centenário), na região central. Em seguida, os veículos serão conduzidos pela Avenida Dr. Antonio Lobo e Rua Rui Barbosa para chegar à Avenida Brasil, percorrida no sentido Centro-bairro. A caravana segue pelas ruas Itacolomi e Itapemirim e, em seguida, acessa a Avenida Iacanga. O percurso completo tem cerca de 10 km.

“Estamos otimistas e ansiosos com a vinda da tradicional Caravana da Coca-Cola para Americana pelo oitavo ano consecutivo. Este é um dos momentos mais aguardados pelas famílias de Americana e todos estão convidados a prestigiar a atração que, com certeza, deixa nosso município muito mais bonito e iluminado”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Caravana de Natal Coca-Cola FEMSA foi ampliada em 2026 e este ano, deve contemplar 94 municípios de sete estados brasileiros.

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