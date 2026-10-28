Teatro e comédia unem Nova Odessa na conscientização sobre o Outubro Rosa

Leia + sobre diversão e arte

Dentro da programação do Outubro Rosa – campanha de conscientização promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa –, o Teatro Municipal foi palco, na manhã desta terça-feira (27), do espetáculo “Ou tu arrisca, ou tu si toca: uma comédia para rir, cantar e si tocar”. A apresentação foi direcionada às famílias assistidas pelo Programa de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), cumprindo o objetivo de engajar o público de forma leve, impactante e transformadora.

A produção trouxe uma proposta inovadora que uniu teatro, comédia e educação para abordar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento, promovido em parceria pela Diretoria Social, CRESAM e pelo Fundo Social de Solidariedade, reforçou a rede de apoio e cuidado com a saúde da mulher desenvolvida pelas ações sociais da prefeitura.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, Rose Miranda, celebrou o impacto e o sucesso da iniciativa após a apresentação. “Ver a reação das mulheres foi emocionante. Conseguimos quebrar a barreira do medo e levar uma mensagem vital de autocuidado através do riso e da sensibilidade. A arte se mostrou, mais uma vez, uma ferramenta poderosa de acolhimento”, disse.

Segundo a diretora de Gestão Social e Cidadania, Cristina Bizoto, transformar um tema sensível em um momento de leveza foi fundamental para atingir o público.

“A peça buscou quebrar tabus, emocionar e, acima de tudo, salvar vidas por meio do riso e da conscientização. Quando unimos a assistência social à saúde e à cultura, conseguimos criar um espaço seguro para que essas mulheres entendam que o autocuidado também é uma prioridade em suas vidas. O nosso papel no CRAS vai muito além do suporte material; buscamos fortalecer a autoestima e garantir o acesso à informação que protege e empodera”, destacou Cristina.

“Temos a certeza de que plantamos uma semente de coragem e amor-próprio no coração de cada mulher que compareceu ao Teatro nesta manhã, reforçando que a prevenção salva vidas e que elas não estão sozinhas nessa caminhada”, comentou a coordenadora do CRAS, Marcela Garcia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP