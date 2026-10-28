Festa do Morango estreia em Americana com tema de Halloween, entrada gratuita, gastronomia e quatro dias de música

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Americana recebe, pela primeira vez, a Festa do Morango, evento que reúne gastronomia, música e lazer para toda a família. De 30 de outubro a 2 de novembro, o estacionamento do Americana Shopping será o ponto de encontro para quem aprecia boa comida, shows ao vivo e uma programação especial para aproveitar com amigos e familiares. A entrada é gratuita. Nesta edição, a festa terá temática de Halloween, com uma ação especial para quem entrar no clima da data.

Quem for à Festa do Morango em Americana a caráter de Halloween e publicar um story no Instagram, marcando a conta oficial do festival (@festadomorango.oficial), ganhará um copo de chopp.

O morango é a grande estrela da festa e aparece em uma variedade de receitas que vão dos doces tradicionais às combinações mais criativas. Entre as opções estão morango do amor, morango com chocolate, morango no copo, tortas e bolos artesanais, waffles recheados, pudins, copos da felicidade, fondue, churros, pavês, crepes, bombons, bubble waffle, doce de ninho com morango e o tradicional morango cravejado.

Para quem gosta de experimentar novos sabores, o cardápio também reserva opções salgadas preparadas com a fruta, como coxinha, pastel, hambúrguer com salada de morango, torresmo de rolo com geleia, strogonoff e vinagrete.

A experiência gastronômica será complementada por uma praça de alimentação com diferentes especialidades, incluindo culinária japonesa, burger na parrilla, espetinhos, torresmo, batata frita, arroz carreteiro, doces caseiros e churros tradicionais. Para acompanhar, o público encontrará chopp artesanal, drinks, sorvetes, milk-shakes, açaí e outras opções de bebidas.

“Estamos muito felizes em levar a Festa do Morango pela primeira vez a Americana. Preparamos um evento para toda a família, com uma grande variedade gastronômica, atrações musicais para diferentes gostos e um ambiente pensado para reunir amigos e familiares. Nossa expectativa é proporcionar quatro dias de muita diversão, sabores especiais e momentos inesquecíveis para o público”, destaca Brenda de Paula, organizadora do evento.

Programação musical

A programação musical terá atrações diferentes a cada dia, com tributos, apresentações temáticas e música para diversos públicos.

Sexta-feira (30/10)

* 19h30 – Banda Confisco – Tributo Charlie Brown Jr.

Sábado (31/10)

* 16h – Guerreiras do K-Pop

* 20h – Especial Rock Internacional

Domingo (1º/11)

* 20h – Fer, com o melhor do sertanejo

Segunda-feira (2/11) – Feriado nacional

* 14h – Gulliver Trio

* 19h30 – Banda Main Station – Especial Coldplay

Solidariedade

Além da programação gastronômica e musical, a Festa do Morango contará com uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis.

Um ponto de coleta estará disponível no local, e os donativos serão destinados posteriormente a entidades assistenciais.

A participação é voluntária e oferece aos visitantes a oportunidade de contribuir com instituições que desenvolvem trabalhos sociais.

Serviço | Festa do Morango em Americana

Data: de 30 de outubro a 2 de novembro de 2026

Local: Estacionamento do Americana Shopping (Av. Nossa Senhora de Fátima, 2370 – Vila Israel / Americana/SP).

Entrada: gratuita

Horários: sexta-feira: das 17h às 22h / sábado, domingo e segunda: das 12h às 22h

Atrações: gastronomia variada, receitas especiais com morango, praça de alimentação, shows musicais, temática de Halloween e campanha solidária.

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