Tarcísio pede a Flávio para reconhecer a derrota

Leia + sobre política regional

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), adotou um discurso diferente do de Flávio Bolsonaro (PL) após a disputa presidencial. Enquanto o senador questiona a vitória de Lula (PT), Tarcísio defende que a decisão das urnas seja respeitada.

Mesmo reconhecendo a insatisfação do aliado, o governador sinalizou que o caminho agora é reorganizar a oposição e continuar a atuação política dentro das regras democráticas.

A posição de Tarcísio evidencia diferenças de postura no campo bolsonarista diante do resultado eleitoral.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP