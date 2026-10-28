Québec abre vagas de trabalho para brasileiros

Québec, no Canadá, abre vagas de trabalho para brasileiros com salários de até R$ 467 mil por ano

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Estão abertas, até 9 de novembro, as inscrições para o Le #QuébecRecrute no Brasil 2026, iniciativa que seleciona brasileiros interessados em trabalhar na província do Québec, no Canadá. São mais de 100 oportunidades oferecidas por 11 empresas, com vagas nas áreas de administração, construção, engenharia, indústria, mecânica e mineração. As candidaturas são gratuitas e podem ser realizadas online por profissionais de todo o país. Os profissionais selecionados na primeira etapa serão convidados para entrevistas presenciais nos dias 5 e 6 de dezembro, em São Paulo.

Entre os postos de trabalho disponíveis, há ofertas com salários que podem chegar a 130 mil dólares canadenses por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 467 mil anuais. É o caso de cargos como gerente sênior de projetos em civil e infraestrutura, engenheiro de perfuração e desmonte subterrâneo e metalurgista sênior. Os valores variam conforme a função, assim como as exigências de formação, experiência e domínio do francês.

Organizado pelo Choisir le cœur du Québec e pelo Québec en tête, o recrutamento também abre espaço para que os candidatos conheçam a realidade da província canadense, que reúne centros urbanos, áreas naturais e uma região marcada pelo multiculturalismo. Para quem considera uma experiência profissional no exterior, aspectos como segurança, mais qualidade de vida e acesso a serviços públicos também entram na avaliação de uma possível mudança.

“Com salários competitivos e a possibilidade de uma experiência internacional, queremos aproximar profissionais brasileiros das empresas do Québec. Nosso objetivo é apresentar oportunidades que permitam aos candidatos ampliar suas perspectivas de carreira e conhecer o que a região tem a oferecer, tanto no ambiente profissional quanto fora dele”, afirma Laurence Aubry, conselheira de Mobilidade Internacional e Projetos Especiais da Drummond économique.

Além das oportunidades de trabalho, a edição 2026 também reúne 70 programas de estudo oferecidos por quatro instituições de ensino, com opções de formação técnica, graduação e pós-graduação. As áreas contempladas incluem Administração, Artes e Design, Ciências da Saúde, Ciências Exatas, Ciências Humanas, Educação, Engenharia, Meio Ambiente e Tecnologia da Informação.

Como participar

Os interessados devem realizar a candidatura até 9 de novembro de 2026, por meio dos canais oficiais do Le #QuébecRecrute no Brasil. A participação no processo seletivo é gratuita, tanto para as oportunidades de trabalho quanto para os programas de estudo.

Os candidatos às vagas de emprego devem consultar os requisitos específicos de cada oportunidade, que podem incluir formação acadêmica, experiência profissional e conhecimento de francês. Vale destacar que não é necessário residir na capital paulista para se candidatar.

Para brasileiros que querem estudar no Québec, as condições de admissão, os requisitos linguísticos e os custos dos cursos variam conforme a instituição e o programa escolhido.

Serviço

Le #QuébecRecrute no Brasil 2026

Prazo de inscrição: até 9 de novembro de 2026

até 9 de novembro de 2026 Entrevistas presenciais: 5 e 6 de dezembro de 2026, em São Paulo (apenas para candidatos convocados)

Informações e inscrições para vagas de emprego:

Le #QuébecRecrute au Brésil : Emplois

Informações e inscrições para programas de estudo:

Le #QuébecRecrute au Brésil : Études

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