Dia do Servidor: agendamentos para o “porta a porta” seguem até quinta (29) e serão retomados na terça (3)

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Os agendamentos para o serviço de transporte “porta a porta” devem ser realizados até quinta-feira (29), já que não haverá atendimento na sexta (30), em virtude do recesso em comemoração ao Dia do Servidor Público.

Os agendamentos serão retomados na próxima terça-feira (3), após o Dia de Finados. O atendimento ocorre das 9 às 12 horas, pelo WhatsApp (19) 3455-1654.

O “porta a porta” é administrado pela Diretoria de Transporte Municipal, vinculada à Secretaria de Administração, e atende pessoas com deficiência com transporte gratuito para o trabalho e também para atividades complementares.

Vale ressaltar que o Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro, mas, atendendo ao decreto 6.554/2015, o recesso será no dia 30, sexta-feira.

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