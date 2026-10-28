O senador Flávio Bolsonaro (PL) desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, na manhã de quarta-feira, 28 de outubro de 2026. A viagem ocorreu em uma operação secreta após sua derrota na eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (25 de outubro).

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Flávio Bolsonaro fugiu ontem

O parlamentar realizou uma rota internacional para evitar o espaço aéreo brasileiro:

• Fronteira terrestre: Flávio, acompanhado de sua esposa e das duas filhas, deixou o Brasil na noite de terça-feira (27 de outubro) cruzando por terra até Puerto Iguazú, na Argentina. Ele utilizou um passaporte italiano para entrar em território argentino.

• Voo privado: Da Argentina, a família embarcou em um jatinho particular rumo a Guayaquil, no Equador, onde fez uma escala técnica para reabastecimento.

• Chegada aos EUA: O avião pousou no aeroporto executivo de Opa-Locka, na região de Miami, às 10h24 (horário de Brasília) de quarta-feira.