Tentativa de homicídio- A Guarda Municipal de Americana (GAMA), em ação conjunta com a Polícia Civil, capturou, na manhã desta quarta-feira (28), um homem de 35 anos que era procurado pela Justiça por envolvimento em um caso de tentativa de homicídio qualificado ocorrido no dia 18 de outubro de 2026.

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A ação ocorreu por volta das 11h30, na Rua Dom Pedro II, após diligências realizadas pela equipe da GAMA, composta pelo GCM Zulian e subinspetor Barbosa, em conjunto com o investigador Libanori e sua equipe da Polícia Civil.

De acordo com as informações da ocorrência, a tentativa de homicídio

teve como vítima R. R. S. Na semana passada, o homem havia sido abordado pela GAMA nas proximidades de uma escola no bairro São Vito. Na ocasião, ele foi conduzido à autoridade policial para prestar esclarecimentos e, posteriormente, liberado.

Após o cumprimento do mandado de prisão nesta quarta-feira, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.