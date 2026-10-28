O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta quarta-feira (28), Dia do Servidor Público, o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal, nos próximos dias, que prevê o aumento de 10% no valor do cartão-alimentação dos servidores municipais e a criação de um adicional mensal de R$ 250, também no cartão-alimentação, para os funcionários que atenderem a requisitos estabelecidos.

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Fala Rafael

“Os servidores municipais são os trabalhadores que nos ajudam todos os dias a cuidar da nossa cidade. Tenho um respeito profundo por tudo o que vocês fazem e por tudo o que nos permitem realizar em benefício da população, por meio do trabalho de cada um. Essa proposta de reajuste do cartão-alimentação e criação do prêmio mensal é uma forma de reconhecer essa dedicação e valorizar quem está diariamente a serviço da nossa população. Nosso compromisso é cuidar de você, servidor, que nos ajuda a cuidar da nossa cidade e das pessoas”, destacou o prefeito Rafael Piovezan.

A proposta prevê que as medidas entrem em vigor a partir de janeiro de 2027. Atualmente, o cartão-alimentação tem o valor de R$ 1.037,75. Com o reajuste de 10%, o benefício passará a R$ 1.141,53.

Além do reajuste, o projeto prevê o pagamento de um adicional mensal de R$ 250 no cartão-alimentação, condicionado ao cumprimento de critérios que serão estabelecidos. Ao longo de 12 meses, o valor poderá representar até R$ 3 mil adicionais para os servidores que preencherem os requisitos.

Considerando o reajuste do cartão-alimentação e o adicional mensal, o acréscimo será de 34% em relação ao valor atual do benefício, conforme o cumprimento dos critérios previstos para o recebimento do prêmio.